نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر القبض على مشتبه بهما بقتل أردني في مصر على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:16 مساءً - دوت الخليج :- أكدت السفارة الأردنية في القاهرة، أن السلطات الأمنية المصرية المختصة أبلغتها بإلقاء القبض على المشتبه بتورطهما بحادثة قتل مواطن أردني في القاهرة أمس الأحد.

وتواصل السفارة، وفق ما أعلن مصدر فيها، التنسيق مع الجهات الأمنية المصرية للوقوف على حيثيات ومستجدات القضية.

كما تنسق السفارة بشكل مستمر مع مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وعلى تواصل مباشر مع ذوي المواطن لترتيب إجراءات نقل جثمانه بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية حول الحادثة مع من تم توقيفهما بشبهة ارتكابها.

وقامت السفارة الأردنية، فور علمها بالحادثة داخل شقة سكنية في القاهرة منذ الأمس، بالتنسيق والتواصل المستمر مع الجهات الأمنية والصحية في جمهورية مصر العربية لمتابعة كافة التفاصيل وتنسيق الإجراءات اللازمة لذلك.