نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر القبض على مشتبه بهما بقتل أردني في مصر على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:16 مساءً - دوت الخليج :- أكدت السفارة الأردنية في القاهرة، أن السلطات الأمنية المصرية المختصة أبلغتها بإلقاء القبض على المشتبه بتورطهما بحادثة قتل مواطن أردني في القاهرة أمس الأحد.
وتواصل السفارة، وفق ما أعلن مصدر فيها، التنسيق مع الجهات الأمنية المصرية للوقوف على حيثيات ومستجدات القضية.
كما تنسق السفارة بشكل مستمر مع مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وعلى تواصل مباشر مع ذوي المواطن لترتيب إجراءات نقل جثمانه بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية حول الحادثة مع من تم توقيفهما بشبهة ارتكابها.
وقامت السفارة الأردنية، فور علمها بالحادثة داخل شقة سكنية في القاهرة منذ الأمس، بالتنسيق والتواصل المستمر مع الجهات الأمنية والصحية في جمهورية مصر العربية لمتابعة كافة التفاصيل وتنسيق الإجراءات اللازمة لذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على مشتبه بهما بقتل أردني في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.