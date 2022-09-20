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عمر شويل - جدة ملف اسماء رواتب الرعاية الاجتماعية والذي تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنشره عبر رابط الوزارة الرسمي للذين تم شمولهم برواتب العاطلين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويكون قبل إعلان كشوف المقبولين يجب اتباع ألية الاستعلام عن النتائج أولا ثم أتباع الخطوات التي تعلمن الوزارة عنها.

بيان السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية (الثلاثاء 20 سبتمبر)

شمول (٣٤٣٩٥٤) اسرة وردت منها (٣١٠٧٨٩) الف برواتب الوجبة الثامنة، اما الاسر الذين أظهرت نتائج التخطيط انهم فوق مستوى خط الفقر فقد بلغ (٣٣١٥٩) الف اسرة يحق لهم تقديم اعتراض الى اللجان العليا في بغداد والمحافظات، ان الشمول سيكون حسب نسبة الفقر والتعداد السكاني في المحافظات وسيتم نشر أسماء المشمولين بالوجبة الثامنة مساء هذا اليوم الموافق 20 -9-2022.، ولفت الى ان قانون الامن الغذائي خصص مبلغ (٦٧٨) مليار دينار لشمول المستحقين باعانة الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ وللناجيات والناجين منها (٢٠٠) مليار دينار للشمول بالمعين المتفرغ و(٤٥٣) مليار دينار للحماية الاجتماعية و(٢٥) مليار دينار لدعم الناجيات والناجين،

(ملف اسماء رواتب الرعاية الاجتماعية) كيف أعرف أني مقبول ومتى رسالة المراجعة

وتابع عبد الستار وشدد أنه على المشمولين انتظار رسالة نصية تصل الى هواتفهم للمراجعة حسب الجدول الذي سيعلنه الموقع الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة والهيئة حصرا وسيستمر استقبال المواطنين على مدى ثلاثة اشهر لإصدار بطاقة (الكي كارد) بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية ،داعيا المشمولين الى الالتزام بمواعيد المراجعة التي ستعلن أسبوعيا . كما أكد الوزير على عدم دفع اية مبالغ مالية عدا مبلغ (١٠) الاف دينار مخصصة لشركة اصدار البطاقة الذكية وفي حالة طلب أي مبلغ إضافي عدا المبلغ المخصص الاتصال بالرقم (١٠١٨) اذ ان الاعانة ستمنح لمستحقيها دون دفع اية مبالغ مالية.

كيف أعرف اسمي الان من موقع الوزارة

ملخص بيان السيد الوزير حول خطوات الحصول على راتب الوزارة

يتم انتظار وصول رسالة المراجعة على الهاتف النقال.

يقوم المقبول في رسالة المراجعة الانتظار لنشر أسماء الذين عليهم المراجعة في مقر الوزارة.

يتم مراجعة المقبولين لمدة ثلاثة اشهر لعدم التكدس.

يقوم المقبولين في المراجعة والذين استكملوا كافة الإجراءات وقاموا بتقديم جميع الوثائق بالحصول على الجرين كارد.

يتم الصرف من المصرف التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكل المقبولين.

ما هي المحافظات التي قامت بالإعلان عن ملف أسماء المقبولين

بغداد، كربلاء، ذي قار، المثنى، كربلاء، البصرة، الرصافة الأولى والثانية والثالثة، الكرخ الأولى والثانية والثالثة، صلاح الدين، السليمانية، ميسان، نينوى، ديالي، الفلوجة محافظة الأنبار، وجميع المحافظات، على أن يتم الانتظار قليلا لتحميل كافة المحافظات أو عودة الموقع إلى العمل من جديد.

كشف ملف أسماء الملف رواتب الرعاية الاجتماعية والذي تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية