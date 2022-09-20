نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل الان تنسيق الجامعات الدبلومات الفنية 2022 لطلاب صناعة – تجارة – سياحة وفنادق بالدرجات من موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات الدبلومات الفنية 2022 لطلاب صناعة – تجارة سياحة وفنادق الان نستعرضه ونوافيكم به من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز، حيث يسعى الحاصلين على شهادة إتمام الدبلومات الفنية على اتمام التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية المقرر على ان يمتد العمل على التسجيل عليه على مدار الساعة حتى يوم الخميس الموافق ميلادياً اليوم الثاني والعشرون من شهري سبتمبر

تنسيق الجامعات الدبلومات الفنية 2022

يتواصل بداية من يوم الخميس الماضي موقع التنسيق على تسجيل رغبات الطلاب فى تنسيق الدبلومات الفنية، حيث كل الطلاب أمامهم الفرصة على رفع رغباتهم على تنسيق الدبلومات الفنية وذلك باستخدام لاب توب او الهواتف المحمولة او من خلال التوجه للمعامل الموجودة داخل جامعة القاهرة او شتى الجامعات المصرية التي تعمل على استقبال الطلاب فى تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية حتى الثالثة عصراً من مساء كل يوم، على ان يتم على مدار الساعة تسجيل رغبات الطلاب فى تنسيق الدبلومات بالحد الأدنى المحدد من وزارة التعليم العالي وهو 60% باستثناء تنسيق التمريض الذي سيكون بحد أدني 75%، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طرق تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية

خطوات التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية

الان نعمل على شرح طريقة التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية اون لاين على النحو التالي:-