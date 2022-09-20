نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم المقعد epedu.gov.iq رابط نتائج اعتراضات الصف السادس الإعدادي 2022 جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج اعتراضات الصف السادس الإعدادي 2022 جميع المحافظات، انتهى طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي للدور الأول في العراق من الانتهاء من كافة الامتحانات لعام 2022 وأعلنت النتائج بالكامل وتم فتح باب التسجيل في تقديم الاعتراضات على النتائج، وبدأ الطلاب والطالبات الشعور بالقلق والتوتر طوال فترة إعلان نتائج الاعتراضات التي ظهرت اغلبها في المدن العراقية، وذلك ليتمكنوا من معرفة إذا كانوا قد اجتازوا في الامتحان بنجاح أم رسبوا في أحد المواد وتبدأ امتحانات الدور الثاني غدا 21 سبتمبر 2022، ومن المعروف أن النتيجة سوف تظهر عبر الإنترنت من خلال الرابط الخاص بالوزارة العراقية، وهنا سوف نعرض لكم نتائج اعتراضات السادس الإعدادي لعام 2021/2022.

رابط نتائج اعتراضات الصف السادس الإعدادي 2022 جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج اعتراضات الصف السادس الإعدادي الجميع المحافظات في الساعات القليلة المقبلة سوف تظهر عبر موقع وزارة التربية العراقية برقم الامتحاني للطلاب لجميع الأقسام ” أحيائي- تطبيقي – أدبي ” وذلك بعد الانتهاء من تصحيح طلبات الاعتراضات من قبل الطلاب، وأكد الوزير أن التصحيح سيكون دقيق للغاية لكى يحصل كل طالب على درجته المستحقة ومراجعة إجابته وتوزيع الدرجات بشكل صحيح، وسوف تبدأ امتحانات الدور الثاني لجميع الراسبين في الصف السادس الإعدادي تعلن النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا وموقع الناجح وهى اشهر المواقع العراقية التي تقدم خدمات تعليمية الى الجميع الطلاب في كافة الصفوف ومنها الاستعلام عن النتائج إلكترونيا مجانا.

طريقة الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الإعدادي لدور الأول 2022

يمكنك الاستعلام عن رابط نتائج اعتراضات الصف السادس الإعدادي 2022 جميع المحافظات من خلال اتباعك للخطوات التالية بشكل صحيح