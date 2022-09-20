نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف خالية من بنك مصر Banque Misr والتقديم من الموقع الرسمى في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف بنك مصر Banque Misr يبحث أغلبيه الكثير من الاشخاص من خريجي كليات التجارة والمحاسبة وغيرها عن وظائف خالية وخاصاً بالبنوك، كما تتعدد وتتفاوت الوظائف الشاغره بجميع البنوك، كما يعلن بنك مصر عن توافر العديد من الوظائف الخالية به تناسب بعض التخصصات المختلفة والمؤهلات العلميه المختلفه للاناث والذكور، كما يعلن أيضاً عن توافر مرتبات مجزية ومميزات جيدة جدا تناسب الجميع، كما يوضح أيضاً طبيعة الوظائف المطلوبة للتعيين حسب كل تخصص ويعلن عن شروط وكيفية التقديم، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح معاً كل ما يتعلق بوظائف بنك مصر وكيفية التقديم والأوراق المطلوبة.

وظائف بنك مصر Banque Misr

حيث اعلن بنك مصر (Banque Misr) عن وظائف لحديثي التخرج للمؤهلات العالية والمتوسطة والدبلوم برواتب تنطلق من 4200 آلاف جنية وتصل إلي 11000 آلاف جنية وحوافر ومميزات أخرى.

الوظائف المطلوبة من بنك مصر

طريقة التقديم

ويمكنكم التقديم علي الرابط التالي : اضغط هنا

مطلوب مدير تسليم تقني رشيق خبرة أكثر من 5 سنوات من الخبرة في Agile Delivery أو Agile Project Management

يظهر فهماً متعمقاً لعمليات ومنهجيات إدارة المشروع ، اتصالات ممتازة ومهارات التعامل مع الآخرين.

خبرة أكثر من 5 سنوات من الخبرة في Agile Delivery أو Agile Project Management يظهر فهماً متعمقاً لعمليات ومنهجيات إدارة المشروع ، اتصالات ممتازة ومهارات التعامل مع الآخرين. شهادة PMP ميزة إضافية ، المعرفة التنموية الرشيقة أمر لا بد منه ، إدارة ميزانية الفرق ، تطوير رشيق متدرج أمر لا بد منه.

يدير توصيل المنتجات ، يدير علاقات أصحاب المصلحة ، يدير فريق المشروع لضمان التسليم السلس

يدير توصيل المنتجات ، يدير علاقات أصحاب المصلحة ، يدير فريق المشروع لضمان التسليم السلس مطلوب عالم البيانات الرئيسي درجة الماجستير في تخصص كمي (مثل الإحصاء والمعلوماتية الحيوية والاقتصاد) أو خبرة عملية معادلة.

6 سنوات من الخبرة في تحليل البيانات أو في مجال ذي صلة كخبير إحصائي ، أو عالم بيانات ، أو عالم أحياء حسابي ، أو عالم معلوماتية بيولوجية.

درجة الماجستير في تخصص كمي (مثل الإحصاء والمعلوماتية الحيوية والاقتصاد) أو خبرة عملية معادلة. 6 سنوات من الخبرة في تحليل البيانات أو في مجال ذي صلة كخبير إحصائي ، أو عالم بيانات ، أو عالم أحياء حسابي ، أو عالم معلوماتية بيولوجية. سنتان من الخبرة في إدارة الأفراد أو القيادة ، خبرة في البرامج الإحصائية (مثل R و Python و MATLAB و pandas) ولغات قواعد البيانات.

المؤهلات فضل: درجة الدكتوراه في تخصص كمي (مثل الإحصاء ، وبحوث العمليات، والمعلوماتية الحيوية، والاقتصاد، والبيولوجيا الحاسوبية، وعلوم الكمبيوتر، والرياضيات ، والفيزياء ، والهندسة الكهربائية، والهندسة الصناعية).

الوظائف المطلوبة للتعيين ببنك مصر خدمة عملاء

مطلوب تيلر.

مطلوب مسئولين مبيعات.

مطلوب موظفين خدمة عملاء.

مطلوب اخصائي تمويل.

بنك مصر

الوادي الجديد.

السويس.

الراتب المتوقع الخاص بوظائف بنك مصر

يقدم بنك رواتب قد تصل الي 8000 جنيه مصري.

يقدم حوافز +عمولات اضافية.

مميزات العمل بوظائف بنك مصرتوافر اجازات شهريه وسنويه.

توافر تأمينات صحية للموظفين.

توافر تأمينات اجتماعية للموظفين.

العمل بنظام التعاقد.

عدد ساعات عمل مناسبه.

التخصصات المطلوبة للعمل فى بنك مصر :

بكالوريوس تجارة تخصص (محاسبة – إدارة أعمال – إحصاء).

بنوك.

تجارة خارجية.

إقتصاد.

علاقات دولية

تجارة دولية.

تسويق.

تجارة وإدارة المهمات.

تمويل واستثمار.

التأمين.

العلوم الاكتوارية.

العلوم السياسية.

الموارد البشرية.

أسواق ومنشئات مالية تسويق.

إدارة.

شروط التقديم على وظائف بنك مصر :