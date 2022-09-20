الناتو يؤكد دعمه لمولدوفا والدول الشريكة فى مواجهة الأحداث العالمية

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامى للحلف أن تصريحات ستولتنبرج جاءت بعد انضمامه إلى قادة العالم فى نيويورك فى افتتاح المناقشة رفيعة المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأثناء اجتماعه مع رئيسة مولدوفا، ناقش الأمين العام للناتو الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا، مشددا على دعم الحلف للدول الشريكة فى الوقت الذى "يمر فيه العالم بلحظة حرجة بسبب الأزمات المعقدة والمترابطة، مثل الهجمات الروسية على أوكرانيا، ووباء كوفيد-19، وتغير المناخ".
ومن المقرر أن يلتقى الأمين العام للناتو مع القادة والمسئولين الآخرين لتبادل الآراء حول القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك، خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة تحت عنوان "لحظة فاصلة: حلول تحويلية لتحديات متشابكة".
ويتشارك حلف الناتو والأمم المتحدة فى مبادئ الالتزام بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين وقد قاما بتوسيع تعاونهما خلال العقد الماضى.. وفى وقت سابق من العام الجارى، تبنى حلفاء الناتو مفهومًا استراتيجيًا جديدًا، تحول فيه روسيا من دولة شراكة إلى "أكبر تهديد مباشر" للحلف العسكرى، مما عزز نية الحلف فى الاحتفاظ بمنظور عالمى والعمل بشكل وثيق مع الشركاء، بما فى ذلك المنظمات الدولية.
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