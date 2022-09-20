البيت الأبيض يرشح لين تريسى لشغل منصب السفير الأمريكى فى موسكو

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن إعلان البيت الأبيض المُشار إليه جاء فى إطار بيان أوسع شمل مرشحى سفراء واشنطن لدى كلٍ من بربادوس (الواقعة فى منطقة الكاريبى)، واتحاد سانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وأنتيجوا وبربودا، وكومنولث دومينيكا، وجرينادا، وسانت فنسنت وجزر جرينادين.
يُشار إلى أن "لين تريسى" كانت تشغل منصب نائبة سفير الولايات المتحدة لدى موسكو بين عاميّ 2014 و2017، وقد نالت درجة البكالوريوس العلمية من جامعة جورجيا الأمريكية وشهادة الدكتوراه فى القانون من جامعة أكرون فى ولاية أوهايو.. وتجيد اللغة الروسية بطلاقة.
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