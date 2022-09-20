نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حادث مروع في الأردن.. فيديو للحظة اصطدام إسعاف بـ"جسر مشاة" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 10:16 مساءً - دوت الخليج :- نشر التلفزيون الأردني الرسمي، الاثنين، فيديو للحظة اصطدام سيارة إسعاف بجسر مشاة منهار على طريق المطار بالعاصمة عمّان.

وقال التلفزيون تعليقا على الفيديو: "لحظة اصطدام مركبة إسعاف بعد سقوط جسر مشاة على طريق المطار".

وفي التفاصيل يظهر الفيديو الذي صور بكاميرا هاتف أن هناك شاحنة اصطدمت بجسر للمشاة ما أدى لانهياره.

ولدى قدوم سيارة الإسعاف لمكان الحادث بسرعة، تفاجأ سائقها بالجسر المنهار على طريق المطار، وحاول إيقاف المركبة بالضغط على المكابح، إلا أن ذلك لم يفلح باصطدامه في الجسر.

و سجل وقوع إصابات بعد سقوط جسر مشاة على طريق المطار.

و "قطعت الحركة المرورية في طريق المطار في عمّان بعد جسر مأدبا، فجر الاثنين، نتيجة سقوط جسر مشاة الذي أدى لحدوث إصابات".