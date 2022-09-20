نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة واس التعليمية | منصة الحراك العلمي في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة واس التعليمية، حيث تعد هذه المنصة واحدة من المنصات التعليمية الأولى من نوعها على مستوى المملكة العربية السعودية، في تقديم الدور الإعلامي الذي له تأثير كبير على المستوي المحلي والمستوي الدولي، وهو ما تسعي له القيادة السعودية في تحسين مخرجاتها مع كافة التطورات التي تهتم بها المملكة على جميع الأوجه سواء كان ذلك سياسياً أو اقتصادياً أو ثقافياً وكذلك اجتماعياً ورياضياً، والعمل علي التوسع في المحتوى الخاص برسائلها الإخبارية بناءً علي وضع إستراتيجية تطويرية يندرج من خلالها عدد من التخصصات الحيوية، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول بوابة واس التعليمية.

بوابة واس التعليمية

تتقاسم بوابة واس التعليمية في تقديم مجالاتها مع الكثير من المؤسسات الأكاديمية وعدد من المراكز المتخصصة بالمملكة، بغرض تسليط الضوء على جميع الجهود القائمة، وتحسين المخرجات العامة بالبحث العلمي الذي يعد عنصراً هاماً ورئيساً في رؤية المملكة 2030 من أجل التحول إلى الاقتصاد المعرفي، ويتم تسجيل دخول منصة واس عبر الرابط التالي (واس التعليمية) التي من خلالها يتم الدخول إلى البوابة العلمية والتعرف علي جميع المستجدات العلمية الجديدة التي تهتم بها القيادة السعودية في كافة المجالات.

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

تهدف هذه البوابة (واس) إلى التنوع في الاهتمامات والتخصصات، لتشمل عدة جوانب علمية وبحثية تخصصية وخاصة بتوسع البرامج وكافة الأدوار لجميع المؤسسات الأكاديمية والهيئات البحثية بالمملكة وارتباطها مع الخطط المستقبلية، مشيراً إلى أن “بوابة واس” قد عملت علي استقطاب عدداً هائل من المتخصصين في إجراءات النشر العلمي، وتهتم عن طريق شراكاتها مع المؤسسات المحلية والهيئات الدولية إلى نشر هذه الأبحاث بأوسع نطاق ممكن، وهو ما يعمل علي تحقيق طفرة في التطور العلمي السعودي.

وتعد جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” هي أول شريك علمي مع بوابة واس العلمية، حيث ستوفر هذه المنصة مساحة جيدة من أجل نشر الأبحاث والدراسات التي تهتم بها الجامعة، وتحقيق دور كبير في إبراز الدور العلمي والدور المعرفي الذي تضطلع به، علاوة علي ذلك تحقيق ريادة كبيرة في عدد من أبحاث الطاقة والمياه وأبحاث الغذاء والبيئة، وتحقيق مساهمات متنوعة في مجالات الاقتصاد الدائري للكربون وكذلك للبيئة وللذكاء الاصطناعي.