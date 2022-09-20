نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة مدرستي 1444 الرسمي لمتابعة الشروحات وعمل الواجبات المدرسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منصة مدرستي 1444، يبحث الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن رابط التسجيل في منصة مدرستي 1444 وذلك للحصول على كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة، ومن الجدير بالذكر أن منصة مدرستي من أبرز المنصات الموجودة في وزارة التعليم، والتي تم انطلاقها من أجل استقبال التعليم عن بعد منذ جائحة كورونا.

رابط التسجيل في منصة مدرستي 1444

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين عن رابط التسجيل في منصة مدرستي والذي يعرف بأنه من أبرز المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية، حيث أن المنصة تُساهم في تطوير التعليم بشكل كبير، كما يمكن الدخول إلى المنصة بعد اتباع الآتي:

التوجه مباشرة إلى رابط منصة مدرستي الرسمي من هنا.

يليه النقر على تسجيل مستخدم جديد ثم كتابة البيانات المطلوبة مثل؛ رقم الهوية، رقم الإقامة، رقم الهاتف الجوال.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التأكد في المكان المحدد.

ثم النقر على التالي، يليه كتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب مثل؛ الاسم، ورقم الهوية، وتاريخ الميلاد.

بعد ذلك يتم الاطلاع على البيانات المدخلة ثم التحقق منها.

يتم الضغط على تأكيد الحساب.

بهذا يكون تم الدخول بنجاح.

كيف يمكن تسجيل الطلاب في منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

يتم التسجيل في منصة توكلنا من خلال اتباع الخطوات الآتية: