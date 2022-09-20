نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف وزارة التجارة جدارة + عبر منصة مسار || التجارة تعلن حاجتها إلى 58 وظيفة متنوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوفر الآن وظائف وزارة التجارة جدارة + على الموقع، حيث تناشد الوزارة كافة خريجي من حاملي المؤهلات العلمية التي تناسب طبيعة العمل بالوزارة، وتوجد تخصصات كثيرة مطلوبة ل 58 وظيفة خالية، كما تقدمت أيضا الوزارة بعرض الشروط التي تلزم لكي يقبل أي متقدم أو متقدمة لها، وتكون وظائف وزارة التجارة جدارة هي أحدث الوظائف التي نزلتها الحكومة حاليا، على أن يبدأ التقديم لمن تنطبق عليهم الاشتراطات في يوم السبت المقبل 1444/2/28 الموافق 2022/9/24.

وظائف وزارة التجارة جدارة +

يوجد وظائف بوزارة التجارة بالسعودية حاليا، ومطلوب عدد كبير من الموظفين بها، ومن الوظائف المطلوبة: مساعد لباحث التخطيط، مساعد لباحث قانوني، أخصائي تقنية، مساعد محاسب، فني دعم، محلل نظم، مراقب تجاري، مهندس مدني، أخصائي مساعد لإدارة المشاريع، مأمور لوظيفة العلاقات العامة، أخصائي تقنية، مراجع، باحث تطوير، مطور برامج، مهندس معماري، مساعد أخصائي لوظيفة ذكاء الأعمال.

شروط الوظائف الحكومية عبر جدارة +

ولكن لن يتم قبول أي شخص بوظائف وزارة التجارة إلا وتكون هذه الشروط متوفرة فيه:

يكون المتقدم من عمر الواحد والعشرين وليس أقل من ذلك، وسعودي.

مؤهل المتقدم من الضروري أن يكون متناسبا مع الوظيفة التي قام بالتقديم عليها.

كل من تخرج من الجامعة منذ عام 2018، يمكنه التقدم للوظائف ولكن ليس أقل من ذلك.

النجاح في كلا الشرطين التي وضعتهم الوزارة وهي الإختبارات مع المقابلة الشخصية.

خطوات التقديم على وظائف وزارة التجارة بالمملكة 1444

يكون التقديم على الوظائف التي عرضتها وزارة التجارة إلكترونيا، وبالخطوات التالية:

رابط التقديم: منصة مسار بوابة جدارة بلس https://masar.gov.sa.

منصة جدارة هي المسئولة عن تلقي كافة طلبات كل من يريد التقديم على وظائف الوزارة.

ثم يتقدم المواطن بتسجيل دخوله.

وبعدها نختار ” وظائف وزارة التجارة”.

ويليه اختيار الوظيفة الذي يرد العمل فيها.

ويظهر بيان التقديم وبه مجموعة من الخانات المخصصة لبيانات المتقدم، وبعدما يدخل بياناته، عليه بمراجعتها.

وتلك البيانت تتضمن الحالة الإجتماعية، الجوال، السن، رقم الجوال،رقم الهوية، التخصص، المؤهل الدراسي.

ثم تسجيل.

وتعرض وزارة التجارة رقما لها لكي يستفسر أي مواطن عن الخدمات التي تعرضها وهو: 1900، أو حتى المواعيد التي خصصتها لتلقي الطلبات ومواعيد التسجيل والاختبارات وكذلك المقابلات الشخصية وغيره، كما يمكن الاستعلام عن قبول المتقدم من عدمه من خلال هذا الرقم.