نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة 1444 رابط تقديم تمويل جديد sdb.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط تسجيل دخول بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة 1444 للتقديم على التمويل الاجتماعي المخصص للمواطنين والمواطنات بالمملكة، حيث يوفر البنك إمكانية التقديم على قروض التمويل الاجتماعي من خلال الدخول على موقع بنك التنمية الإلكتروني، ومن ثم التقديم على برنامج التمويل المراد من خلال اختيار البرنامج أولاً، ثم اتباع خطوات التقديم الموضحة بالموقع والتي تتمثل في تعبئة البيانات المطلوبة ورفع الوثائق والمستندات اللازمة، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط تقديم قرض الأسرة عبر موقع بنك التسليف سابقاً، إلى جانب الإطلاع على شروط قرض الأسرة المعلن عنها من جانب البنك.

بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة 1444

أعلن بنك التنمية بالمملكة العربية السعودية عن توفيره تمويلاً اجتماعياً للمواطنين والمواطنات، حيث يعد قرض الأسرة منتجاً تم إطلاقه من جانب بنك التنمية الاجتماعي مستهدفاً الأسر أصحاب الدخل المحدود والمنخفض من أجل مساعدتهم على تحمل أعباء وتكاليف الحياة.

ويسعى بنك التنمية الاجتماعية بشكل مستمر لأن يكون رائداً في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر للوصول إلى مجتمع حيوي ومنتج، وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات المالية المتنوعة وغير المالية، إلى جانب برامج ادخارية هادفة مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة للمساهمة في عملية التنمية الاجتماعية وبناء الشراكات ونشر الوعي المالي لدى المواطنين.

بالإضافة إلى تعزيز ثقافة العمل الحر لدى كافة الشرائح المجتمعية، ويتم الوصول لذلك من خلال توفير عدداً من المنتجات التمويلية المقدمة لشريحة هامة من المواطنين، حيث يوفر بنك التسليف فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكن من خلاله التصدي لبعض الالتزامات التي تنشأ عن الاحتياجات الأساسية للفرد والأسرة.

ويجب العلم أن ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة يلقون اهتمام العديد من الجهات والقطاعات الحكومية مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تستهدف هذه الفئة أيضاً ببرنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي تم تطويره ليشمل العديد من الفئات التي لم تكن موجودة بالضمان الاجتماعي القديم، فمن يرغب في التعرف على شروط القبول والاستحقاق، ورابط التسجيل في الضمان المطور الرسمي، يمكنه ذلك الآن.

شروط تمويل الأسرة بنك التنمية الاجتماعية

أوضح البنك الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الحصول على التمويل الاجتماعي من بنك التنمية، ويمكن الإطلاع على شروط المنتج من خلال النقاط التالية:

ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 70 عام.

سلامة السجل الائتماني للمتقدم.

لا يزيد الدخل الشهري عن 14.500 ريال سعودي.

ألا يتجاوز نصيب الفرد من إجمالي الدخل الشهري للأسرة عن 3000 ريال.

يتاح للمرأة المهجورة أو المطلقة أو الأرملة ولديها طفلاً فأكثر التقديم على بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة 1444 ضمن التمويل الاجتماعي.

رابط تقديم قرض الأسرة 1444

يتاح التقديم على قرض الأسرة من خلال تسجيل دخول بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة 1444 الموقع الرسمي، ومن ثم النقر على خيار التمويل الاجتماعي من المنتجات الخاصة بالأفراد، وسيتم عرض كافة المنتجات الموجهة للأفراد، قم بالنقر على تمويل الأسرة، ومن ثم “التقديم الإلكتروني”.

وسيتم التحويل إلى موقع تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، وهنا يتاح الدخول من خلال نفاذ أو تسجيل حساب جديد في بوابة بنك التنمية الاجتماعية، ومن يرغب في الحصول على رابط تقديم تمويل الأسرة الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط المرفق بالتالي:

رابط تقديم تمويل الأسرة (www.sdb.gov.sa).

مزايا تمويل الأسرة

أوضح بنك التنمية الاجتماعية بأن منتج تمويل الأسر والأفراد يتميز بالعديد من المزايا والخصائص التي يأتي ضمنها أن هذا المنتج يتاح الحصول عليه بدون كفيل أو تحويل راتب، إلى جانب مزايا أخرى لقرض الأسرة يمكن التعرف عليها من خلال النقاط المرفقة بالتالي: