نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات العراقية في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023 الآن نعمل على عرضه وذلك بشكل مفصل حول طريقة إجراء الاستعلام الصحيحة عن نتائج القبول الموازي والتي سيتم البدء على الاعلان عليها بشكل وبصورة الكترونية وذلك في كافة المحافظات العراقية التي جاءت أمام الطلاب الطالبات من خلال موقع وزارة والتربية والتعليم العراقية
رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023
سيتمكن جميع الطلاب والطالبات على التعرف على نتائج القبول الموازي، حيث تعمل فى الوقت الحالي وزارة التربية والتعليم العراقية على بدء ظهور واعلان نتائج القبول الموازي التي سيكون امام الجميع فرصة للحصول عليها بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني بعدما يتم الاعلان رسمي عنها ، حيث يحق للطالب الحصول على تلك النتائج بعد ان يتم الاعلان عن اعتماد ظهور تلك النتائج على موقع الوزارة الرسمي، لـ يتزايد على غرار هذا الامر حدة القلق والتوتر ما بين الطلاب من أجل الحصول على تلك النتائج كونها واحدة من أهم النتائج التي من خلالها سيتم قبول الطلاب داخل شتى الجامعات والمعاهد العراقية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية بالخطوات طريقة الاستعلام عن تلك النتائج
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نستعرض الان ونوافيكم بالخطوات كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالاسم ورقم الجلوس على النحو التالي:-
- فتحموقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من الايقونة المخصصة لها من داخل الصفحة الرئيسية
- ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- ابدء فى تسجيل رقمك الامتحاني فى الايقونة المخصصة لها
- ابدء فى تسجيل وتحديد المحافظة التابع اليها الطالب
- انقر فى نهاية الامر على ايقونة عرض النتائج على ان تكون امامكم بنجاح النتائج
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوى جميع الجامعات العراقية..
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