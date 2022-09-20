نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على وظائف وزارة الخارجية السعودية 1444هـ عبر منصة جدارة بهذه الشروط نساء ورجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف وزارة الخارجية السعودية المقدمة لعام ١٤٤٤ه، حيث كشفت الوزارة مؤخرًا عن موعد التقديم على الوظائف بعد إعلانها عنها بفترة قصيرة حيث يتمكن الباحثون عن عمل الوصول إلى الوظيفة التي يرغبون فيها وفقًا للتخصص الدراسي الذي يناسبهم والوظيفة التي تتوافق مع هذا المؤهل وكل ذلك يتم من خلال منصة جدارة الإلكترونية، وسنوضح لكم طريقة التقديم وأبرز الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المواطن المتقدم على الوظيفة حتى يتم قبول الطلب.

خطوات التقديم على وظائف وزارة الخارجية السعودية 1444هـ – 2022م

حددت وزارة الخارجية السعودية كيفية التقديم على الوظائف المعلنة من خلالها وذلك عبر منصة “جدارة” السعودية الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:-

على الشخص المتقدم على الوظيفة سواء رجال أو نساء أن يقوم بالدخول على رابط موقع مسار جدارة الإلكتروني .

. بعد ذلك ينقر على زر “تسجيل دخول مستخدم جديد” ويبدأ في كتابة المعلومات الشخصية الخاصة به بشكل كامل بدون أي نقص أو تزوير.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل دخول المواطن على المنصة ومن الصفحة الرئيسية لها يجد أمامه أيقونة “وظائف وزارة الخارجية السعودية” ينقر عليها فورًا.

يختار أيقونة “ملف التحكم” وهذا الملف يعرض كل الوظائف المتاحة على المنصة ويبدأ في إدراج المعلومات الشخصية الخاصة به ويبدأ الموقع في التحقق من صحة بيانات المتقدم المدخلة.

تتم مطالبته برفع بعض الأوراق والمستندات المطلوبة منه حتى تدعم طلبه ويتم التأكد من أنه لم يقم بكتابة أي معلومات خاطئة وينقر أخيرًا على أيقونة “تقديم الطلب”.

موعد التسجيل في وظائف وزارة الخارجية السعودية 1444هـ

كشفت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن موعد التقديم على الوظائف التي قامت بالإعلان عن توافرها في قطاعاتها، وأكدت أن التقديم من المقرر أن يبدأ من يوم السبت المقبل الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2022م في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت السعودية والتقديم والتسجيل على الوظائف مستمر حتى يوم الأربعاء الذي يليه الموافق الثامن والعشرين من سبتمبر 2022م في نفس الساعة الزمنية، ومكّنت الوزارة كل المتقدمين على الإطلاع على الوظيفة المعلنة بكل تفاصيلها من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.