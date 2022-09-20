نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة صينية عجيبة عائلية من جيلي رخيصة ومميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة صينية عجيبة عائلية من جيلي رخيصة ومميزة، إن شركة جيلي تقدم سيارات مميزة بجاذبية التصميم والمواصفات، ومن أفضل أنواع سيارات جيلي العائلية سيارة جيلي أوكافانجو الجديدة، حيث أن تلك السيارة الصينية تمتلك مواصفات عجيبة بثمن أقل، وذلك عند مقارنتها مع أسعار السيارات الأخري العائلية التي تحمل نفس المواصفات، فإن تلك السيارة تعتبر سيارة موفرة في استهلاك الوقود عن باقي السيارات العائلية، يمكن لأي مواطن الدخول علي موقعنا الإلكتروني ثقفني للتعرف علي سيارة صينية عجيبة عائلية، فسوف نوضح من خلال هذا المقال كافة المميزات الداخلية والخارجية في السيارة، كما أن سيارة جيلي الصينية العائلية تتمتع بالعديد من وسائل أمان ومساعدة.

سيارة صينية عجيبة عائلية من جيلي

إن شركة جيلي تقدم نوع من أفضل السيارات العائلية سواء في المواصفات أو الأسعار، حيث أن تلك السيارة المميزة والعجيبة هي سيارة جيلي أوكافانجو الجديدة لهذا العام، حيث أن من أهم مميزات جيلي أوكافانجو العجيبة والجبارة، هي أنها تمتلك نوعين مختلفين من المحركات وتعمل بهم السيارة معا، حيث أن المحركات هم محرك تيربو يعمل باستخدام الوقود وسعته 1.5 سي سي، كما أن قوة المحرك القصوى تكون عبارة عن 190 حصان لكل دورة، بالإضافة إلي أن أقصي قيمة في عزم المحرك هي 255 نيوتن، ويصل سعة خزان الوقود إلي 60 لتر ومعدل استهلاكه يكون 16.6 كم لكل لتر، أما المحرك الآخر يكون محرك مساعد كهربائي قدرته هي 48 فولت.

تصميم جيلي أوكافانجو الخارجي والداخلي

إن تلك السيارة الصينية العائلية تمتلك مظهر خارجي جذاب فإنها تتميز بالتصميم الأوربي المميز، يمكن لأي مواطن الدخول علي رابط سيارة أوكافانجو الصينية بتصميم أروبي للاطلاع علي مزايا السيارة الداخلية، فإن المظهر الخارجي يكون كالأتي: