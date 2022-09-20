نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كشوف جديدة” اسماء رعاية اجتماعية وزارة العمل 2022 الوجبة الثامنة molsa.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم كشفو اسماء رعاية اجتماعية، حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن اسماء المشمولين في الوجبة الثامنة في الرعاية الإجتماعية وهذا منذ قليل، حيث تم عمل مؤتمر اعلنت فيه رئيس هيئة الحماية الاجتماعية عن قبول أكثر من 300 ألف اسرة في جميع المحافظات في العراق حيث يتبقى لها العديد من الاجراءات التي تتم في دوائر المحافظات وهذا حتى يستفيدوا برواتب الرعايه التي تقدمها وزارة العمل في العراق، فتابعوا معنا لتتعرفوا على التفاصيل والاسماء في كافة محافظات جمهورية العراق.

اسماء الوجبة الثامنة الرعاية الاجتماعية

وقد تم الاعلان عن اسماء الوجبة الثامنة الرعاية الاجتماعيه منذ ساعات قليلة، حيث تم عمل مؤتمر صحفي اليوم ظهر فيه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ليعلن عن ظهور أسماء المقبولين في قاعدة بيانات الفقر أو العاطلين عن العمل، وظهرت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية السيدة سناء موسوي لتعلن عن الأرقام المتعلقة بالقبول، وباقي الاجراءات.

وقد قام مئات الآلاف من المواطنين في العراق بالتقديم على استمارة الشمول بالرعاية الاجتماعيه (استمارة البيان السنوي براتب وزارة العمل)، حيث تقوم الحكومة بتقديم رواتب الدعم إلى الأسر تحت خط الفقر، حيث تعلن عن هذه الاستمارة كل عام تقريبا، وما يزال التسجيل في الاستمارة الحالية مفتوحا حتى نوفمبر 2022 القادم.

مؤتمر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية

وبالنسبة إلى المؤتمر، فسنتابع معكم أهم التفاصيل التي جاءت فيه، حيث تم إعلان أسماء المقبولين في الوجبه الجديدة، وقد تم الاعلان أيضا عن باقي الاجراءات والخطوات التالية للمقبولين، فتابعوا هذه النقاط:

تم استقابل أكثر من 334 ألف استمارة طلب. قامت وزارة العمل بعمل فرز للطلبات، ووجدوا حوالي 300 ألف استمارة منهم تحت خط الفقر، والباقي غير مستحقين. يتم الآن رفع كشوفات المحافظات المختلفة على بوابة الوزارة الإلكترونية (محافظة بغداد، البصرة، بابل، ذي قار، صلاح الدين، نينوى، كركوك، إلخ). وهذا حتى يتسنى للأسر معرفة الأسماء الخاصة بهم. في حالة اذا وجدت اسمك في الكشف، سيتم ارسال رسالة نصية على الهاتف الخاص بك في خلال يومين حتى أسبوع، يتم تحديد موعد خاص بك. تتوجه إلى الدائرة الاجتماعية الخاصة بك في الموعد المحدد لتعبئة باقي البيانات الخاصة بالاستفادة ودفع الرسوم المطلوبة. تعمل كل دائرة على 100 من الاسماء كل اسبوع، وفي حالة اذا استطاعت احد الدوائر عمل اكثر من ذلك سيتم زيادة العدد إلى 250 لتسريع الاجراءات. في حالة نشر اسمك في الكشف، فلا داعي إلى التوجه إلى مركز الحماية الاجتماعية للسؤال عن الموعد، حيث سيتم ارساله لك عاجلا أو آجلا. نوهت الوزارة بعدم دفع أي رسوم لأي جهة أخرى غيرها، والرسوم الوحيدة هي ال10 آلاف دينار عراقي وهي قيمة الكي كارد فقط. في حالة وجود أي جهات أخرى تطلب رسوم، قوموا بالتواصل مع الخط الساخن للشكاوى الخاصة بالوزارة.

رابط اسماء رعاية اجتماعية

ننشر لكم كيفية الوصول إلى كشوف وجبة الثامنه من أسماء المتقدمين الجديدة، حيث تم عمل اعلان عنها ضمن موقع وزارة العمل الرسمي، ويمكنكم الوصول إلى الكشوف ومعرفة الاسماء الجدد أولا بأول عبر هذه الخطوات: