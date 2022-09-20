نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الاقامة الذهبية في الإمارات وخطوات التقديم عليها وتكاليفها في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الاقامة الذهبية في الإمارات تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من دول الخليج العربي، التي تستقطب ملايين الشباب الراغبين بالعيش فيها، وتعتبر الإقامة الذهبية أحد أشهر طرق السفر إلى الإمارات، حيث تعد التأشيرة الذهبية أو الإقامة الذهبية هي عبارة عن تأشيرة تمنح مالكها عدة مزايا منها إقامة طويلة الأمد تتراوح من 5 إلى عشر سنوات قابلة للتجديد في الإمارات العربية المتحدة، عند تحقيق الشروط، يمكن الحصول عليها من قبل الأجانب الذين يعيشون في الإمارات، أو الأجانب في دول أخرى عربية أو أجنبية الذين يرغبون في السفر للإمارات، وتخول هذه التأشيرة صاحبها من ممارسة أعمالهم أو إكمال الدراسة أو القيام باستثمارات في دولة الإمارات من غير الحاجة إلى وجود كفيل أو مستضيف، كما يمكن التعرف علي شروط الإقامة الدائمة في السعودية وفق النظام الجديد.

شروط الاقامة الذهبية في الإمارات

طرحت حكومة الإمارات العربية برنامج التأشيرة الذهبية عام 2019 بهدف تشجيع العقول والخبرات بالسفر إليها، وفيما يلي مجموعة من الشروط التي يجب لكل فئة تحقيقها عند الرغبة بالحصول على تأشيرة الإمارات الذهبية:

شروط الاقامة الذهبية للمستثمرين

وتضم هذه الفئة جميع المستثمرين سواء في المجالات العامة أو المستثمرين في العقارات، وفيما يلي مجموعة من المتطلبات يجب على المستثمر أن يتمتع بها عند رغبته بالحصول على الإقامة الذهبية وهي:

أن يكون لديه ملكية كاملة لعقار وثمن هذا العقار 2 مليون درهم أو أكثر. ثم يشترط أن يشتري المستثمر عقاره من خلال الحصول على قرض من المصارف المحلية في الإمارات. أن يشتري المستثمر عقاراً على الأقل لازال قيد التنفيذ. ثم أن تكون قيمة هذا العقار 2 مليون درهم على الأقل من خلال الشركات المحلية الموجودة في الإمارات.

شروط الاقامة الذهبية لرواد الأعمال

يتوجب أن يمتلك كل من رواد الأعمال مجموعة من الشروط لكي يتمكنوا من التقديم على الإقامة في الإمارات وهي:

أن يمتلك الشخص مشروعا رياديا في الإمارات العربية مسجلا باسمه أو أن يكون شريكا في هذا المشروع، ثم يجب أن يكون هذا المشروع يعطي أرباحا لا تقل على مليون درهم كل عام. أن يمتلك الشخص فكرة مشروع ريادي تمت الموافقة عليه من قبل جهة حكومية في الإمارات العربية. ثم يشترط أن يمتلك الشخص خبرة في مجال تأسيس المشاريع الريادية كأن يكون لديه مشروع ريادي سابق بثمن 7 مليارات درهم على الأقل. وأن يكون حاصلا على موافقة الجهات الحكومية في الإمارات مثل وزارة الاقتصاد.

خطوات التقديم على الاقامة الذهبية في الإمارات

للحصول على الإقامة الذهبية يمكن يمكن التقديم للحصول على إقامة ذهبية في الإمارات وفق ما يلي:

الدخول للموقع الرسمي للإدارة العامة للأجانب في دبي. ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. تعبئة كافة البيانات المطلوبة من المستخدم. ثم تحميل كافة الوثائق المطلوبة للحصول على التأشيرة. دفع رسوم التأشيرة، ثم النقر على إرسال الطلب.

كم تكلفة الاقامة الذهبية في الإمارات

تختلف تكلفة الإقامة الذهبية في الإمارات العربية اعتمادا على مكان الشخص الراغب بالتقديم للحصول على الإقامة، فإذا كان طلب تقديم الإقامة الذهبية من شخص موجود ضمن أراضي الإمارات العربية المتحدة فإن التكلفة تتراوح من 2,800 و3,800 درهم إماراتي وأما بالنسبة للطلبات التي يقدمها أشخاص خارج الإمارات، فإن تكلفة التأشيرة تقع بين 3,800 و4,800 درهم إماراتي، والجدير بالذكر أن هذه التكلفة يمكن أن تختلف على فئة مقدم الطلب، كما أنها لا تتضمن رسوم الفحص الطبي للوافدين أو رسوم إنهاء الإقامة بالنسبة للمقيم على أراضي الإمارات.