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عمر شويل - جدة أسماء المشمولين الوجبة الثامنة في العراق بكافة المحافظات، هذا ما قام السيد سالار بالإعلان عنه اليوم في بيان هام على التليفزيون الرسمي العراقي وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث قامت الوزارة بالانتهاء التام من حصر الأسماء المستحقة والمشمولة بالرواتب والذين تم مراجعة بياناتهم بشكل جيد.

ما هي رسالة المراجعة ومتى تصل

قام السيد الوزير بالإعلان عن بيان نزول الوجبة الثامنة في حساب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، وكان من أهم ما قام بالتصريح به اليوم كيف أعرف أني مشمول في الوجبة الثامنة، وذلك بعد أن يتم وصول رسالة المراجعة على رقم الهاتف الجوال الخاص بصاحب الطلب، والذي سجله من قبل في استمارة الرعاية الاجتماعية، ويتم التوجه بعدها لمقر وزارة العمل لاستكمال الإجراءات.

[أسماء المشمولين الوجبة الثامنة] تسلم رواتب العاطلين 2022 رسالة المراجعة

ومن الهام تسجيل الأعداد المشمولة بالرواتب، والتي أعلن عنها السيد الوزير في بيان اليوم، والتي تنتشر وتشمل جميع المحتاجين في جميع المحافظات العراقية، ويتم الاستعلام المباشر عبر رقم الطلب على راب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، بينما يكون على غير المقبولين تقديم الاعتراضات.

ما هي الخطوات التي اعملها للحصول على الوجبة الثامنة

يجب الانتظار للتعرف على الموعد الذي أعلنت الوزارة عن نزول الرواتب والوجبات فيه.

كما يتم وصول رسالة المراجعة والتي تفيد بقبول الطلب موجهة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى صاحب الطلب، على الرقم الذي سجله بالاستمارة الاجتماعية الشهر الماضي.

يتم الرجوع باليوم التالي إلى مقر وزارة العمل الأقرب مع اصطحاب كافة الوثائق المطلوبة ورسالة المراجعة كذلك.

يقوم الموظف باتخاذ اللازم وإعطاء صاحب الطلب الجرين كارد الذي يمكن به صرف الرواتب بشكل سهل.

ما هي فائدة الباحث الميداني الاجتماعي

يقوم الباحث الميداني بعمل دراسة خاصة عن صاحب الطلب، ويتم من خلال تقرير الباحث إقرار ما إن كان صاحب الطلب من المشمولين بالرواتب أو أنه من غير المستحقين، وقد انتهت فترة التسجيل الان وظهرت نتائج القبول في جميع المحافظات، بغداد، كربلاء، ذي قار، المثنى، كربلاء، البصرة، الرصافة الأولى والثانية والثالثة، الكرخ الأولى والثانية والثالثة، صلاح الدين، السليمانية، ميسان، نينوى، ديالي، الفلوجة محافظة الأنبار وغيرها.

بيان وزير وزارة العمل والشؤون الاجتماعي حول الوجبة الثامنة

شمول (٣٤٣٩٥٤) اسرة وردت منها (٣١٠٧٨٩) الف برواتب الوجبة الثامنة، اما الاسر الذين أظهرت نتائج التخطيط انهم فوق مستوى خط الفقر فقد بلغ (٣٣١٥٩) الف اسرة يحق لهم تقديم اعتراض الى اللجان العليا في بغداد والمحافظات، ان الشمول سيكون حسب نسبة الفقر والتعداد السكاني في المحافظات وسيتم نشر أسماء المشمولين بالوجبة الثامنة مساء هذا اليوم الموافق 20 -9-2022.، ولفت الى ان قانون الامن الغذائي خصص مبلغ (٦٧٨) مليار دينار لشمول المستحقين باعانة الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ وللناجيات والناجين منها (٢٠٠) مليار دينار للشمول بالمعين المتفرغ و(٤٥٣) مليار دينار للحماية الاجتماعية و(٢٥) مليار دينار لدعم الناجيات والناجين، وتابع عبد الستار وشدد أنه على المشمولين انتظار رسالة نصية تصل الى هواتفهم للمراجعة حسب الجدول الذي سيعلنه الموقع الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة والهيئة حصرا وسيستمر استقبال المواطنين على مدى ثلاثة اشهر لإصدار بطاقة (الكي كارد) بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية ،داعيا المشمولين الى الالتزام بمواعيد المراجعة التي ستعلن أسبوعيا . كما أكد الوزير على عدم دفع اية مبالغ مالية عدا مبلغ (١٠) الاف دينار مخصصة لشركة اصدار البطاقة الذكية وفي حالة طلب أي مبلغ إضافي عدا المبلغ المخصص الاتصال بالرقم (١٠١٨) اذ ان الاعانة ستمنح لمستحقيها دون دفع اية مبالغ مالية.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في راتب الرعاية الاجتماعية (الوجبة الثامنة)