نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط http://molsa.gov.iq/ أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022 الوجبة الثامنة جميع المحافظات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022 حيث تزداد عمليات البحث بشكل كبير لكي يتم التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022 الوجبة الثامنة والتي يتم الحصول عليها عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بالتزامن مع الإعلان من جانب بعض المصادر الرسمية في الحكومة العراقية متمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، معلومات هامة جاءت تتضمن أن أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية من المواطنين ضمن الوجبة الثامنة لم يتم إصدارها حتى هذه اللحظة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل موعد إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022 الوجبة الثامنة عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكيفية الاستعلام عنها.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022 الوجبة الثامنة

أسماء المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة وقد أكدت المصادر الرسمية في وزارة العمل العراقية، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج التي تتضمن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022 الوجبة الثامنة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أشارت هيئة الحماية الاجتماعية أنها قد شهدت الفترة الماضية إطلاق التسجيل في استمارة الرعاية الاجتماعية من جانب المواطنين في جميع أنحاء العراق، وذلك لكي يتم الحصول على راتب الحماية الاجتماعية الذي يتم تقديمها شهريا للفئات المشمولة بالدعم، وذلك بناء على بعض الضوابط والشروط التي يتم تحديدها، وقد كانت الوزارة قد أعلنت أن آخر موعد للتسجيل في قاعدة الفقر بناءً على ما جاء في قانون 11 لسنة 2014 يوم 22 من شهر نوفمبر 2022، ليتم رصد أسماء المستفيدين من هذا الدعم بناء الإجراءات والآلية التي أشارت إليها الحكومة العراقية.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

وقد تم التنويه من قبل الحكومة العراقية على أنه سوف يتم نشر القائمة التي تتضمن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2022 الوجبة الثامنة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل العراقية، وذلك بعدما يتم رصد الأسماء من جانب الجهات القائمة على ذلك، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.