استطلاع: جستن ترودو لايزال رئيس الوزراء المفضل للكنديين

جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع جديد للرأى، اليوم الثلاثاء أن الكنديين ما زالوا يعتقدون أن جستن ترودو لا يزال أفضل رجل لمنصب رئيس الوزراء، فيما مايزال متقدما بنسبة ضئيلة على زعيم حزب المحافظين اليمينى الجديد بيير بويليفير.





وأصدرت مؤسسة "ليجر" نتائج استطلاع عبر الإنترنت أجرى خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجارى مع 1522 مستجيبا.

تأتى النتائج بعد 10 أيام من فوز بويليفير الساحق فى سباق قيادة حزب المحافظين، والذى يأمل العديد من المحافظين أن يشير إلى بداية حزب محافظين موحد.

وأظهر الاستطلاع أن التأييد لليبراليين انخفض بشكل دراماتيكى بخمس نقاط منذ أوائل أغسطس، بينما حصل المحافظون على ست نقاط. كما ارتفع تأييد الحزب الديموقراطى الجديد بمقدار نقطتين وانخفض حزب الشعب الكندى بمقدار نقطتين.

ويشير الاستطلاع إلى أن شعبية الليبراليين تراجعت منذ عام مضى، عندما أعيد انتخاب ترودو للمرة الثانية لتشكيل حكومة أقلية.

وقال حوالى 28 فى المائة من المستجيبين إنهم سيدلون بأصواتهم لليبراليين إذا تم إجراء انتخابات اليوم، مقارنة بحوالى 33 فى المائة ممن فعلوا ذلك فى سبتمبر الماضى، وتشير النتائج إلى أن بعض الناخبين الليبراليين السابقين ربما تحولوا إلى اليسار واليمين.

وقال حوالى 34 فى المائة من المستطلعين إنهم سيدلون بأصواتهم لحزب المحافظين. ويعيد ذلك المحافظين إلى مستويات الشعبية التى تم نشرها عندما ذهب الكنديون إلى صناديق الاقتراع آخر مرة، وتحسنا كبيرا من الدعم البالغ 26 فى المائة الذى وجده بعد خسارة انتخابات العام الماضى.

وقال 23 فى المائة من المشاركين فى الاستطلاع إنهم سيختارون الحزب الديمقراطى الجديد، وهى زيادة عن نسبة 18 فى المائة المسجلة فى الانتخابات.

واختار ثلاثة فى المائة من المستجيبين حزب الخضر وثلاثة فى المائة أخرى اختاروا حزب الشعب الكندى.

وعندما يتعلق الأمر بمن سيكون أفضل رئيس للوزراء، فإن البيانات تشير إلى أن ترودو لديه ميزة على كل من بويليفير وجاجميت سينج زعيم الحزب الديمقراطى.

كان ترودو الخيار الأفضل لـ 24 فى المائة من المشاركين، متقدما بثلاث نقاط على بويليفير وبسبع نقاط على سينج.

ويصادف اليوم الثلاثاء عودة أعضاء البرلمان إلى مجلس العموم، حيث من المتوقع أن تجرى بويليفر وترودو أول نقاش برلمانى مهم بينهما خلال فترة الأسئلة فى وقت لاحق من الأسبوع.