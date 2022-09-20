أبوالغيط يبحث مع رئيس الحكومة اللبنانية تطورات الوضع فى البلاد

جدة - نرمين السيد - التقى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، على هامش مشاركته فى الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استقبله الأخير بمقر البعثة اللبنانية فى نيويورك.





وصرح جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن اللقاء شهد نقاشا معمقا حول تطورات الوضع فى لبنان، حيث وضع رئيس الحكومة، أبوالغيط فى صورة تطورات الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة فى البلاد، والسبل المطروحة لمعالجتها.

وأكد رشدى، أن أبوالغيط أعرب لميقاتى عن قناعته بأن الاستحقاق الرئاسى يمثل اليوم المحطة الأهم على طريق الاستقرار، والمفتاح الضرورى لمعالجة الوضع الاقتصادى المتردى، بما يمثله من أعباء متزايدة على المواطن اللبنانى لم تعد خافية على أحد.

من جهته، أعرب أبوالغيط عن التطلع إلى قيام السياسيين فى لبنان بتجنب إدخال البلاد فى مأزق جديد فى ظل ما تعانى منه بالفعل من أزمة اقتصادية مستحكمة، مشددا على أهمية إنجاز التوافق المطلوب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية مدة الرئيس الحالى فى 31 أكتوبر الجارى.

ونقل المتحدث الرسمى تأكيد أبوالغيط، خلال اللقاء، على استمرار دعم الجامعة للبنان، وحرصها على مواكبته فى هذه المرحلة الدقيقة من أجل تحقيق الانفراج السياسى الذى يسمح بمعالجة الوضع الاقتصادى الصعب، واتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على نحو يسهم فى تخفيف معاناة الشعب اللبنانى.