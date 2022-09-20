أرمينيا: يجب أن يضغط المجتمع الدولى على أذربيجان لمنع هجوم جديد محتمل

جدة - نرمين السيد - شدد وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، على أن المجتمع الدولى يجب أن يضغط على أذربيجان من أجل منع اعتداءات عسكرية جديدة محتملة والحفاظ على نظام وقف إطلاق النار وكذلك سحب القوات الأذرية من الأراضى السيادية لجمهورية أرمينيا وإعادة القوات المسلحة الأذرية أسرى الحرب الأرمن.





وذكرت وزارة الخارجية -فى بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء أرمنبرس الأرمينية اليوم الثلاثاء- أن وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، بحث مع الوزير الاتحادى النمساوى للشؤون الأوروبية والدولية ألكسندر شالنبرج الوضع الحدودى مع أذربيجان. وقال البيان إنه "فى إطار الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أجتمع ميرزويان مع زميله وأطلعه على تفاصيل ونتائج العدوان الذى شنته أذربيجان على وحدة أراضى جمهورية أرمينيا". وناقش الجانبان إمكانيات إثراء الأجندة الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول تعميق الحوار السياسى وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية. كما تطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى عملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا.

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