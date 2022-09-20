العالم اليوم - خزري: أثق في قدرة تونس على تخطي دور المجموعات في المونديال

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 09:26 مساءً - قال نجم منتخب تونس لكرة القدم وهبي خزري إنه واثق من قدرة بلاده على تخطي الدور الأول في كأس العالم المنتظرة في نوفمبر القادم.

وذكر خزري، لـ"دوت الخليج: "أعتقد أننا قادرون على تخطي دور المجموعات، رغم أن فرنسا في المجموعة تلعب لأجل الفوز، كما أن منتخبي الدنمارك وأستراليا جيدان، سيكون رائعا إن حققنا التأهل".

وأضاف: "لدينا منتخب جيد بوسعه التأهل من المجموعة".

وبشأن مواجهة المنتخب الفرنسي، قال خزري: "هذا ما تمنيته خلال القرعة، إنه أمر مذهل، ولدت في فرنسا وأدرك أهمية هذه المباراة للمنتخبين.. نريد فعلا إثبات أننا قادرون على مقارعة لاعبين من الطراز العالمي، سيكون تحديا رائعا وتجربة مذهلة".

يشار إلى أن المنتخب التونسي يواجه وديا نظيره البرازيلي، يوم 27 من الشهر الجاري، على أرضية ملعب "حديقة الأمراء" في باريس، استعدادا لمونديال قطر.