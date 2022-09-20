غوتيريش: التوترات في العراق تهدد الاستقرار
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن التوترات في العراق تهدد الاستقرار.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن غوتيريش في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قوله: إن "التوترات التي شهدها العراق تهدد استقراره".
وأضاف غوتيريش، أن "عالمنا في ورطة كبيرة والانقسامات تزداد عمقا والانقسامات الجيوسياسية تقوض مجلس الأمن والقانون الدولي".
وتابع قائلاً: إنه "نتيجة استعار أزمة غلاء المعيشة وانهيار الثقة وتزايد اللامساواة يلوح في الأفق شتاء من السخط العالمي".
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