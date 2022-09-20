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عمر شويل - جدة صرف الوجبة الثامنة حيث قام منذ قليل وكالة القاضي سالار عبد الستار بالإعلان في مؤتمر صحفي عن الانتهاء من حصر أسماء المقبولين، وذلك بعد انتهاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد كافة المستحقين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية في فئة العاطلين عن العمل، وجدير بالذكر أن الوزارة قامت في بداية أغسطس الماضي بفتح باب التسجيل في الحصول على الدعم، وقامت في بداية سبتمبر بإغلاق باب التسجيل.

فائدة الباحث الاجتماعي في الشمول بالرواتب

قامت الوزارة بإرسال الباحث الاجتماعي على عنوان المسجلين في وزارة العمل والشؤون وذلك للتثبت من بيانات المسجين والتأكد من الاستحقاق، وقامت الوزارة بحصر جميع الأسماء الخاصة بالأفراد والاسر وقامت كذلك بتحديد المخصصات المالية وألية نزول الدعم لهم.

[صرف الوجبة الثامنة] جرين كارد المشمولين برواتب العاطلين عن العمل MOLSA.gov.iq

وقد شاهد العراقيين المؤتمر الصحفي الذي قام به السيد سالار بالإعلان عن الأعداد التي تم قبولها والفئات التي يتم شمولها برواتب الرعاية الاجتماعية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبدأ البحث الكبير عبر مؤشرات جوجل العراق عن كيفية استخراج أسماء المشمولين بالوجبة الثامنة من رواتب الرعاية الاجتماعية، وبذلك تم توقف عمل الموقع مؤقتا بسبب الضغط الشديد.

كيف أعرف قبولي في رواتب الرعاية الاجتماعية (صرف الوجبة الثامنة)

يجب اتباع عدد من الخطوات للتعرف على القبول والشمول في رواتب الرعاية الاجتماعية وتتلخص فيما يلي:

ضرورة متابعة وسائل الإعلام والصفحات الرسمية للتعرف على أخبار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

انتظار وصول رسالة المراجعة على رقم الهاتف النقال الذي تم تسجيله في استمارة الرعاية الاجتماعية في أغسطس الماضي.

يتم مراجعة مكتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اليوم التالي.

يجب اصطحاب كافة الوثائق المطلوبة للتسجيل والتثبت من الشخصية.

يحصل المواطن بعدها على الجرين كارد والذي يتم به صرف المبالغ المقررة من المصارف العراقية.

ما هي المحافظات التي ظهرا فيها الأسماء المشمولة

بغداد، كربلاء، ذي قار، المثنى، كربلاء، البصرة، الرصافة الأولى والثانية والثالثة، الكرخ الأولى والثانية والثالثة، صلاح الدين، السليمانية، ميسان، نينوى، ديالي، الفلوجة محافظة الأنبار، وجميع المحافظات، على أن يتم الانتظار قليلا لتحميل كافة المحافظات أو عودة الموقع إلى العمل من جديد.

كيف جاء بيان السيد الوزير اليوم

شمول (٣٤٣٩٥٤) اسرة وردت منها (٣١٠٧٨٩) الف برواتب الوجبة الثامنة، اما الاسر الذين أظهرت نتائج التخطيط انهم فوق مستوى خط الفقر فقد بلغ (٣٣١٥٩) الف اسرة يحق لهم تقديم اعتراض الى اللجان العليا في بغداد والمحافظات، ان الشمول سيكون حسب نسبة الفقر والتعداد السكاني في المحافظات وسيتم نشر أسماء المشمولين بالوجبة الثامنة مساء هذا اليوم الموافق 20 -9-2022.، ولفت الى ان قانون الامن الغذائي خصص مبلغ (٦٧٨) مليار دينار لشمول المستحقين باعانة الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ وللناجيات والناجين منها (٢٠٠) مليار دينار للشمول بالمعين المتفرغ و(٤٥٣) مليار دينار للحماية الاجتماعية و(٢٥) مليار دينار لدعم الناجيات والناجين، وتابع عبد الستار وشدد أنه على المشمولين انتظار رسالة نصية تصل الى هواتفهم للمراجعة حسب الجدول الذي سيعلنه الموقع الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة والهيئة حصرا وسيستمر استقبال المواطنين على مدى ثلاثة اشهر لإصدار بطاقة (الكي كارد) بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية ،داعيا المشمولين الى الالتزام بمواعيد المراجعة التي ستعلن أسبوعيا . كما أكد الوزير على عدم دفع اية مبالغ مالية عدا مبلغ (١٠) الاف دينار مخصصة لشركة اصدار البطاقة الذكية وفي حالة طلب أي مبلغ إضافي عدا المبلغ المخصص الاتصال بالرقم (١٠١٨) اذ ان الاعانة ستمنح لمستحقيها دون دفع اية مبالغ مالية.

كيف أعرف اسمي الان من موقع الوزارة

يقوم المستخدم بالدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية. يتم تسجيل رمز التحقق من الاستخدام البشري. يتم تفعيل رمز التحقق. تفتح الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة الرسمي. يتم الدخول على منصة الاستعلام عن نزول الوجبات. يتم إدخال رقم الطلب. يتم الاستعلام مباشرة.

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