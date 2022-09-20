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عمر شويل - جدة أسماء العاطلين عن العمل الوجبة الثامنة وزارة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي قامت بالإعلان الان عن اسماء المشمولين في الوجبة الجديدة للعاطلين عن العمل والمحتاجين من ابناء العراق في كافة المحافظات، وقد أعلنت ان كافة المحافظات تنزل تباعا على أن يكون على كل فرد البحث عبر رابط الطلب عبر رابط وزرة العمل.

كيف أعرف أنه تم نزول اسمي في الوجبة الثامنة

تقوم وزارة العمل بالتواصل مع أصحاب الطلبات المسجلين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإرسال رسالة للمراجعة عبر رقم الهاتف النقال، ويكون عليه الحصول بعدها على الجرين كارد من مقر وزارة العمل والشؤون وهو الذي يتسلم به المبالغ المقررة له من الحسابات المصرفية.

[اسماء العاطلين عن العمل الوجبة الثامنة] جرين كارد نزلت الان عبر رابط MOLSA.gov.iq

وقد قامت وزارة العمل والشؤون بفتح باب استمارة تسجيل أسماء الراغبين في الحصول على دعم الوزارة بالشهر الماضي، في الفترة من أغسطس وحتى بداية شهر سبتمبر، وقد قامت بإغلاق باب التسجيل واستلام الطلبات وتم مراجعة البيانات من خلال الفحص الإلكتروني وايضا من خلال الباحثين الميدانيين، وتم تحديد أسماء المشمولين وأيضا المبالغ التي يكون من المقرر صرفها للجميع، وقامت الوزارة اليوم بإعلان أسماء جميع المشمولين بالرواتب من جميع المحافظات.

كيف تنشر نتائج المقبولين في الوجبة الثامنة

قام السيد وكالة القاضي سالار عبد الستار بالإعلان في مؤتمر صحفي عن الانتهاء من حصر أسماء المقبولين، وتم تنزيل جميع أسماء المحافظات عبر الرابط الرسمي للوزارة، وأعلن أن أسماء المقبولين نزلت الآن، على أن يتم التعرف عليها بالدخول بحساب الفرد المقبول فيها، والذي تسلم الرسالة الخاصة بالمراجعة في البداية على الهاتف النقال.

ما هي المحافظات التي ظهرت النتائج فيها

أعلن السيد الوزير شمول (٣٤٣٩٥٤) اسرة وردت منها (٣١٠٧٨٩) الف من المتقدمين من الاسر العراقية بالدعم، وتم نزول نتائج جميع المسمولين في نفس الوقت في كافة المحافظات العراقية، على أن ينتظر المتعاملين على الموقع الإلكتروني ليعود الموقع للعمل من جديد من شدة الضغط عليه، وظهرت حتى الآن في في بغداد، كربلاء، ذي قار، المثنى، كربلاء، البصرة، الرصافة الأولى والثانية والثالثة، الكرخ الأولى والثانية والثالثة، صلاح الدين، السليمانية، ميسان، نينوى، ديالي، الفلوجة محافظة الأنبار.

وجاء البيان كالتالي:

شمول (٣٤٣٩٥٤) اسرة وردت منها (٣١٠٧٨٩) الف برواتب الوجبة الثامنة، اما الاسر الذين أظهرت نتائج التخطيط انهم فوق مستوى خط الفقر فقد بلغ (٣٣١٥٩) الف اسرة يحق لهم تقديم اعتراض الى اللجان العليا في بغداد والمحافظات، ان الشمول سيكون حسب نسبة الفقر والتعداد السكاني في المحافظات وسيتم نشر أسماء المشمولين بالوجبة الثامنة مساء هذا اليوم الموافق 20 -9-2022.

كيف يتم تسلم رواتب العاطلين عن العمل

وجاء ضمن بيان الوزير أيضا:

ولفت الى ان قانون الامن الغذائي خصص مبلغ (٦٧٨) مليار دينار لشمول المستحقين باعانة الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ وللناجيات والناجين منها (٢٠٠) مليار دينار للشمول بالمعين المتفرغ و(٤٥٣) مليار دينار للحماية الاجتماعية و(٢٥) مليار دينار لدعم الناجيات والناجين وتابع عبد الستار وشدد أنه على المشمولين انتظار رسالة نصية تصل الى هواتفهم للمراجعة حسب الجدول الذي سيعلنه الموقع الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة والهيئة حصرا وسيستمر استقبال المواطنين على مدى ثلاثة اشهر لإصدار بطاقة (الكي كارد) بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية ،داعيا المشمولين الى الالتزام بمواعيد المراجعة التي ستعلن أسبوعيا . كما أكد الوزير على عدم دفع اية مبالغ مالية عدا مبلغ (١٠) الاف دينار مخصصة لشركة اصدار البطاقة الذكية وفي حالة طلب أي مبلغ إضافي عدا المبلغ المخصص الاتصال بالرقم (١٠١٨) اذ ان الاعانة ستمنح لمستحقيها دون دفع اية مبالغ مالية.

يتم تسلم رواتب المقبولين في الوجبة الثامنة من العاطلين عن العمل والأرامل والشيوخ والمطلقات وايضا العاجزين عن العل من المعوقين بعد عدد من الخطوات:

الانتظار لوصول رسالة القبول والمراجعة على رقم الهاتف النقال.

يتم التوجه باليوم التالي لمقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

يقوم الموظف باستكمال الإجراءات بعد التثبت من الشخصية.

يقوم بالحصول على الجرين كارد.

يتوجه للمصرف لصرف رواتب الوجبة المقررة له، والتي يتم تحديدها حسب الحالة.

كيفية الاستعلام عن اسماء العاطلين عن العمل الوجبة الثامنة

يقوم المستخدم بالدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

يتم تسجيل رمز التحقق من الاستخدام البشري.

يتم تفعيل رمز التحقق.

تفتح الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة الرسمي.

يتم الدخول على منصة الاستعلام عن نزول الوجبات.

يتم إدخال رقم الطلب.

يتم الاستعلام مباشرة.