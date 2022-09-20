الرئيس البرازيلى يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، اليوم الثلاثاء إلى وقف فورى لإطلاق النار فى أوكرانيا، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن العقوبات ضد روسيا ليست أفضل طريقة لحل الصراع.





وقال الرئيس البرازيلى -فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ77 التى أوردتها قناة (سى إن إن) الأمريكية- إن الخطوة الأولى نحو سلام دائم يجب أن تكون وقفا فوريا لإطلاق النار وحماية المدنيين وغير المحاربين والحفاظ على البنى التحتية الحساسة لمساعدة السكان. وأضاف أن البرازيل لا ترى العقوبات المفروضة ضد روسيا باعتبارها طريقة جيدة لإنهاء الصراع المستمر منذ 7 أشهر، وتابع "لا نعتقد أن أفضل طريقة هى تبنى عقوبات أحادية الجانب وانتقائية لا تتماشى مع القانون الدولى."

وأشار إلى أن هذه التدابير أضرت بالتعافى الاقتصادى وهددت حقوق الإنسان للفئات السكانية الضعيفة بما فى ذلك تلك الموجودة فى الدول الأوروبية، مؤكدا أن الحل للصراع فى أوكرانيا يمكن تحقيقه فقط من خلال المفاوضات والحوار.

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