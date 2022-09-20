العالم اليوم - بوتن: أسلحتنا المستخدمة في العملية العسكرية تظهر كفاءة عالية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 08:27 مساءً - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الثلاثاء، إن "كل مخزونات ترسانات حلف شمال الأطلسي (الناتو) موجهة حاليا لدعم كييف"، مشددا على أنه يتوجب على روسيا "دراستها وتحسين معداتها الخاصة"، لافتا إلى أن الأسلحة المستخدمة بالعملية العسكرية في أوكرانيا "تظهر كفاءة عالية".

وأضاف بوتن خلال اجتماع مع رؤساء شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي، أن الأسلحة الروسية المستخدمة في "العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) تظهر كفاءة عالية".

وتابع: "المعدات العسكرية الروسية تقاوم بشكل فعال نماذج الأسلحة الغربية في أوكرانيا. كل مخزونات ترسانات الناتو موجهة حاليا لدعم كييف، وعلى روسيا دراستها وتحسين معداتها الخاصة".

وأضاف: "تعمل مؤسسات صناعات الدفاع الروسية على تحسين أدائها، بناء على خبرة "العمليات العسكرية الحقيقية".

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن "تقدم الصناعات الدفاعية الروسية يعد مساهمة كبيرة في ضمان أمن البلاد، وتحتل مكانة قوية في أسواق السلاح العالمية".

وأوضح أنه "على مدار نصف السنة الماضية بلغت قيمة صادرات الصناعات الدفاعية الروسية نحو 6 مليارات دولار".

استفتاء دونيتسك ولوغانسك

وعلى صعيد آخر، علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على الاستفتاء الذي أعلن عنه "مجلس جمهورتي دونيتسك ولوغانسك"، قائلا: "الوضع الحالي يؤكد أن شعوب دونباس تريد أن يكونوا هم من يقرر مصيرهم".

وكان مجلسا كل من "جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك" قد أعلنا عن تنظيم استفتاء حول الانضمام إلى روسيا، في الفترة بين 23 إلى 27 سبتمبر الجاري.