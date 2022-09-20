نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل السيارة من بنك التنمية الاجتماعية لتوفير فرص عمل وتحسين الدخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل السيارة من بنك التنمية الاجتماعية، إذا كنت تمتلك القدرة على العمل ولكن لا تجد الفرصة أو إذا كنت تبحث عن مصدر عمل آخر لزيادة دخلك الشهري فبنك التنمية الاجتماعية أتاح لك الحل الأمثل لذللك وهو من خلال تقديم تمويل السيارات الذي يوفر فرصة للعمل بمجال النقل حيث يقوم البنك بشراء المركبة للعميل ثم يتم توقيع بين البنك والعميل باستلام العميل للمركبة مع تقديم ضمان مناسب والاتفاق على قسط شهري يسدده العميل للبنك حتي الانتهاء من سداد قيمة المركبة بعد ذلك يحق للعميل امتلاك المركبة، وفي هذا المقال سنقدم لكم شروط ومميزات هذا المنتج التمويلي.

الشروط المطلوبة للحصول على تمويل السيارة من بنك التنمية

هناك شروط حتي يتمكن المواطن من التقديم بطلب الحصول على تمويل السيارات والعمل عليها وجاءت الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويتراوح عمره من ثمانية عشر عاماً حتي خمسة وستون عاماً.

لا يزيد الدخل الشهري عن عشرون ألف ريال سعودي.

أن يقوم المتقدم بتقديم ضمان ضمان مقبول لدي البنك.

أن يكون لديه رخصة قيادة ذات صلاحية سارية وغير مسجل عليه أي مخالفات مرورية.

أن يكون مع المتقدم سجل ائتماني سليم.

يقوم بالتأمين على المركبة والتسجيل في إحدى الشركات المعتمدة للنقل الموجه وذلك حسب نوع المسار.

المميزات المتوفرة

تصل قيمة التمويل إلى ثلاثمائة ألف ريال سعودي ويمكنه العمل في مجال النقل التشاركي أو في مجال النقل المدرسي. يتم سداد مبلغ التمويل بأقساط شهرية ميسرة. فترة السداد ممتدة حتي خمس سنوات. يتم إسقاط الديون وذلك في حال حدوث الوفاة أو إصابة صاحب التمويل بعجز كله.

خطوات طلب المنتج

لطلب المنتج يحب أن يكون لدي العميل رقم جوال مسجل في أبشر وتسجيل العنوان الوطني وتقديم رقم حساب الآيبان البنكي وأن يمتلك هوية وطنية سارية المفعول ثم يبدأ إجراءات طلب المنتج من خلال تقديم الطلب من خلال بوابة البنك بعد ذلك يقوم البنك بدراسة حالة الأهلية للعميل وبعد التواصل يقوم العميل بإرسال المستندات إلكترونياً أو من خلال البريد واستكمال باقي الإجراءات وفي النهاية وبعد استيفاء جميع الشروط يقوم البنك بتحويل قيمة المبلغ إلى حساب العميل.