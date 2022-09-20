نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل علي 50 الف ريال بدون كفيل وبدون تحويل راتب بأفضل فترة سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل الأوضاع المادية السيئة التي يمر بها المواطنين وارتفاع أسعار المعيشة قامت بعض البنوك بعمل مبادرة تمويل بمبالغ صغيرة، وكبيرة وذلك لمساعدة الأفراد على تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية والارتقاء بأسرهم إلى بر الأمان وكانت من بين تلك المبادرات تمويل شخصي يصل إلى 50.000 ريال يتم سداده على مدار 5 سنوات ويخضع لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وأحكامه بدون فوائد.

شروط الحصول علي تمويل شخصي

تم وضع بعض الاشتراطات للحصول على تمويل شخصي بقيمة.50.000 ريال سعودي وتسديده في خلال 5 سنوات ومنها ما يلي:

أن يكون المتقدم على قوة العمل منذ 180 يوم من تاريخ التقدم.

الموافقة الكتابية على تحويل الراتب على البنك.

عمر المتقدم 20 عاماً ولا يقل عن ذلك ولا يزداد عن 60 عاماً كحد أقصي.

الراتب الشهري 5 الأف ريال سعودي.

العميل يكون تابع لإحدى جهات العمل التي يتعامل معها البنك.

تقديم مفردات مرتب بدخله الشهري.

يكون العميل مسئول مسئولية كاملة عن صحة الأوراق والمستندات التي قام بتقديمها وإلا سيحاسب قانونيًا إذا حدث خطأ أو تلاعب فيها.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل بقيمة 50.000 ريال سعودي

يتم تقديم بعض المستندات الرسمية الصحيحة للبنك لكي يتم الحصول على التمويل وتكون كا الآتي:

أصل تحقيق الشخصية وصورة منه على أن تكون سارية الصلاحية.

ورقة بمفردات المرتب للدخل الشهري.

موافقة كتابية من جهة العمل موجهة للبنك بالموافقة على تحويل الراتب إلى البنك.

بالنسبة للمقيم يشترط وجود جواز السفر مرفق معه صورة منه.

بيان بالدخل الشهري أخر 120 يوم.

التوقيع على كافة الشروط والأحكام.

العروض الإضافية للتمويل الشخصي

قامت بعض البنوك بتوفير عروض مغرية للتمويل الشخصي تهدف إلى استفادة العميل بقدر الإمكان لتحسين أوضاعه المادية وتكون كا التالي: