نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 5 شروط.. تمويل شخصي للعملاء على وشك التقاعد من مصرف الراجحي 1444| يصل إلى 2 مليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستهدف مصرف الراجحي في السعودية شريحة المواطنين الذين اقتربوا من إنهاء خدمتهم في الوظائف المختلفة، إذ يُمكن الحصول على تمويل شخصي للعملاء على وشك التقاعد من هذا المصرف بقيمة تصل إلى مليوني ريال سعودي، وبنسبة هامش ربح تنافسية، على أن يتم سداد القرض خلال 5 سنوات، أما فيما يتعلق بالإجراءات فهي تتم بسرعة كبيرة بمجرد استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة.

ومن مميزات هذا القرض أنه يمكن للعميل الاستفادة من المنتجات التمويلية والخدمات الأخرى المقدمة من المصرف، كما أنه يمكن التقدم بطلب للحصول على التمويل عبر تطبيق المصرف مباشرةً، ومن الممكن الاستفادة من السّداد المبكر في أي وقت بناءً على طلب العميل، ولا يشترط كفيل للحصول على التمويل، ويتم الإعفاء عن المديونية في حال الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.

طريقة الحصول على تمويل شخصي للعملاء على وشك التقاعد من مصرف الراجحي

ومن الممكن الحصول على تمويل شخصي للعملاء على وشك التقاعد من مصرف الراجحي أونلاين من خلال اتباع هذه الخطوات:

النقر على أيقونة “تقدم بطلبك الآن” عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي. إدخال البيانات المطلوبة، والنقر على إرسال الطلب. ومن الممكن تقديم طلب للحصول على القرض من خلال الاتصال على الرقم 8001241222 من أي مكان في المملكة. أو زيارة أقرب فرع تابع لمصرف الراجحي وتقديم طلب للحصول على التمويل.

شروط مصرف الراجحي للحصول على قرض شخصي قبل التقاعد

ووضع مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، عددًا من الشروط للحصول على قرض شخصي قبل التقاعد، وهي كالتالي:

أن يكون العميل موظف في إحدى جهات العمل المعتمدة لدى المصرف.

عُمر العميل لا يزيد على 60 سنة للموظفين، و75 سنة للمتقاعدين عند سداد آخر قسط.

لا بد من أن يكون المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية.

الحد الأدنى للراتب ثلاثة آلاف ريال سعودي، وأن يكون العميل على رأس العمل.

بالنسبة لأقل مدة في الخدمة بالقطاع المدني 20 سنة، وفي القطاع العسكري 17 سنة، والتأمينات الاجتماعية 25 سنة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض شخصي قبل التقاعد من مصرف الراجحي

ولا بد من توفير مستندات للحصول على قرض شخصي قبل التقاعد من مصرف الراجحي 1444هـ، وهي كالتالي: