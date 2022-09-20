نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستفسار عن الضمان الاجتماعي الجديد في السعودية 1444 ه‍ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستفسار عن الضمان الاجتماعي، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن تقديم خدمة الضمان الجديد، وتعتبر هذه الخدمه من أفضل وأحسن الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإطلاق وهي خدمة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني حيث يعتبر هذا الضمان من أفضل وأحسن وأحدث الخدمات والأنظمة بالمملكة العربية السعودية ويقوم هذا الضمان أو البرنامج على تقديم الدعم المادي شهريا إلى من يستحق هذا الدعم فقط، وذلك عن طريق بعض الشروط والظوابط التي تفرضها وتقررها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

الاستفسار عن الضمان الاجتماعي الجديد في السعودية:

يستطيع الأفراد في المملكة العربية السعودية الاستفسار عن الحالة الخاصة بالضمان الاجتماعي الجديد وهذا عن طريق السجل المدني، ويتم ذلك عن طريق تنفيذ عدد من الخطوات التي تضمن إتمام العملية بشكل سليم، وهي:

يجب في بداية الأمر أن يتم تسجيل الدخول على الموقع الرسمي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك يجب تسجيل جميع المعلومات المطلوبة، وبعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

كما يشترط الضغط على زر “الخدمات الإلكترونية”.

أيضا يجب النقر على خيار “خدمة أفراد”.

بالإضافة إلى أنه يجب تسجيل نوع الخدمة المستهدفة، وبعدها قم بالنقر على كلمة “الضمان الاجتماعي المطور.

كذلك عليك كتابة جميع البيانات التي تطلب منك أثناء ملء الطلب الإلكتروني.

قم بتسجيل رقم السجل المدني الذي يخص المستفيد.

في النهاية على المتقدم التأكد من كافة المعلومات المسجلة من حيث صحتها، ثم يقوم بالنقر فوق أيقونة”الارسال”، وبعد ذلك سوف تظهر لك كافة البيانات التي تخص الطلب.

معايير أهلية الضمان الجديد 1444 ه‍:

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، عن تنفيذ عدد من المعايير اللازمة للمستفيد لكي يتمكن من الاستفادة من الدعم، وكذلك التسجيل في الضمان، وجاءت تلك الشروط كالآتي: