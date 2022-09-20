نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض خاصة من بطاقة الأهلي الائتمانية وبطاقة الأهلي مسبقة الدفع بخصومات مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض خاصة من بطاقة الأهلي الائتمانية وخصومات كبيرة، إذا كنت من حاملي بطاقة الأهلي الائتمانية أو البطاقة مسبقة الدفع يقدم لك البنك أحسن العروض والخصومات التي من الممكن أن تحتاج إليها فهناك خصومات من منتجع بارك حياة دبي وخصومات من شركة تمكين الدولية للأجهزة المنزلية المختلفة كما أن هناك خصومات من مستشفى أندلسية حياة الجامعة وخصومات شركة المطلق للأثاث المنزلي وستي دبليو للأثاث المنزلي وغيرهم الكثير من مختلف الخصومات المقدمة والتي سوف نطلعكم عليها من خلال هذا المقال.

عروض خاصة من بطاقة الأهلي الائتمانية وبطاقة الأهلي مسبقة الدفع

منها خصومات منتجع بارك حياة دبي حيث يمكنك الاستمتاع بخصم 20% وذلك عند الدفع باستخدام أحد البطاقتين أو بطاقة الاسترداد على أن يستمر هذا العرض حتي تاريخ 31 ديسمبر 2022 وذلك عند زيارة المنتجع ويمكنك تقديم الطلب بالبطاقة من خلال البنك وتحديد ما إذا كان لديك حساب بالبنك أم لا، الاستمتاع بخصم 10% من تمكين مع إتاحة تقسيط العمليات بخدمة خطة الدفع الذكي وذلك تقسيط بفترة تتراوح من ثلاث أو ستة أشهر بمعدل سنوي 0% وذلك بحد أدني الإنفاق ألف ريال سعودي أو بفترة تقسيط تصل إلى 12 شهر بمعدل نسبة سنوي 0% وذلك بحد أدني الإنفاق ثلاثة آلاف ريال سعودي ويستمر هذا العرض حتي تاريخ 10 أكتوبر 2022 وللحصول على العرض قم بزيارة أحد الفروع التابعة بتمكين أو من خلال الموقع الإلكتروني لتمكين، كما تقدم مستشفي أندلسية خصم يصل إلى 35% على جميع الخدمات الخاصة بالأشعة والمختبر وخصم يصل إلى 50% لكشف الاستشاريين والأخصائين وذلك من خلال زيارة المستشفي بجدة والدفع بواحدة من بطاقات البنك على أن ينتهي هذا الخصم في 15 نوفمبر 2022.

عروض شركة المطلق وستي دبليو للأثاث المنزلي

استمتع بخصم 25% من شركة الأثاث وفروعها في كل أنحاء المملكة العربية السعودية على جميع أنواع الأثاث المنزلي التي تقدمه وذلك عند استخدام بطاقات البنك كما تتيح إمكانية تقسيط العمليات ونفس هذا العرض تقدمه ستي دبليو على الأثاث التي تقدمه وتنتهي مدة هذا العرض في 25 أكتوبر 2022.

خصم مختبرات البرج

تقدم مختبرات البرج في جميع أنحاء المملكة خصم يصل إلى 25% مع استخدام بطاقات البنك الأهلي سواء الائتمانية أو مسبقة الدفع أو بطاقة مدي وينتهي هذا العرض في 15 نوفمبر 2022 على أن لا ينطبق هذا العرض على الباقات المقدمة من مختبرات البرج للعناية وتحليل فيروس كورونا.