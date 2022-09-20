نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 وزارة العمل molsa.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 ، نواصل تقديم المزيد من أهم وأخر أخبار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث نرصد لكم ما جاء من أخبار عبر موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت والصفحة الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، فقد عقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية مؤتمراً صحفياً موسعاً من أجل إعلان أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 ، والتي طال انتظارها من قبل جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية بجميع المحافظات العراقية. وسنوافيكم أدناه بالرابط المخصص لمعرفة كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الثامنة 2022.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022

وتعلن وزارة العمل عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 بغداد, الرصافة, الكرخ, البصرة, ذي قار, ديالى, اسماء الرعاية الاجتماعية 2022 كربلاء, كركوك, ميسان, اسماء المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية 2022 المثنى, النجف ,نينوى, القادسية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الأنبار, بابل, صلاح الدين, الكرخ الأولى, الكرخ الثانية, الكرخ الثالثة, اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية الرصافة الأولى, الرصافة الثانية ,الرصافة الثالثة ,السليمانية ,واسط اربيل , دهوك، وجميع المحافظات العراقية وذلك مساء اليوم الثلاثاء الموافق العشرون من شهر سبتمبر الحالي.

كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة pdf

وخلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي انعقد منذ ساعات قليلة اليوم الثلاثاء برئاسة معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبد الستار، فقد أوضح سيادته أن الأسر التي تم إرسالهم لوزارة التخطيط من أجل الفحص بلغ عددهم 343954 ألف أسرة، نتج منها عدد 310789 ألف أسرة ممن هم تحت خط الفقر وهم من يستحقون الشمول راتب الرعاية الاجتماعية.

وسيتم استقبال جميع المواطنين على مدار ثلاثة أشهرلإصدار بطاقة الكي كارد أو البطاقة الذكية، وقد نوه السيد الوزير على جميع من تعلن أسماءهم ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للمراجعة النهائية التي ستوضح بشكل أسبوعي.

وأردف معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية موضحاً، أن عدد الأسر من هم فوق خط الفقر قد بلغ عددهم 33159 ألف أسرة، وذلك حسب نتائج وزارة التخطيط جراء المراجعة والفحص اللازم ، وهم من يحق لهم تقديد اعتراض على نتائج شمول راتب الحماية الاجتماعية.

اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية 2022 وزارة العمل molsa.gov.iq

وقت نشر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة pdf ، سيتمكن الجميع من معرفة اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة pdf من خلال الدخول عبر رابط موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وسنتابع معكم كل ما هو جديد خلال الساعات القادمة.

ونود أن نذكركم أن معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبد الستار، أوضح أنه سيتم نشر كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة pdf 2022 ، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20-9-2022 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الرسمي على الإنترنت.