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عمر شويل - جدة أسماء المشمولين بالوجبة الثامنة التي قامت وزارة العمل في العراق اليوم بالإعلان عن نزول الوجبة للعاطلين المتقدمين بطلب الحصول على فرص الدعم من الوزارة، وكانت الوزارة قد قامت بالشهر الماضي بفتح باب التسجيل الإلكتروني للتقديم بالدعم لكل من العاطلين والمعوقين وكبار السن وغير القادرين على العمل، ويتم توفير الفرص المناسبة أو المبالغ النقدية المناسبة لهم من الوزارة.

رابط تسجيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق

تقوم وزارة العمل بتقديم كافة ما هو مطلوب لكل من العاطلين عن العمل والأرامل والمطلقات وكذلك الشيوخ والمعوقين، من خلال توفير الخدمات المناسبة للجميع، وذلك حال توفير المبالغ المالية المناسبة للدعم، ولارتفاع في أسعر البترول في الفترة الأخيرة توفرت للوزارة الميزانية المناسبة لتقديم المساعدة للمشمولين فيها.

[أسماء المشمولين بالوجبة الثامنة] اعرف اسمك الان Molsa.Gov.iq وزارة العمل

وقد تابع المسجلين من قبل عبر رابط الوزارة موقع الوزارة الرسمي وصفحة فيس بوك الرسمية لها والقنوات الإخبارية والإعلامية عن نزول الأخبار عن موعد نزول الوجبة الجديدة لهم، وقد قامت الوزارة منذ عدة أيام بالإعلان عن موعد نزول الوجبة الجديدة للذين تم قبول تسجيلاتهم، وهو الثلاثاء 20 سبتمبر 2022.

كيف أعرف قبول الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنزيل كافة أخبارها عبر الرابط الرسمي للوزارة، والذي يتاح للجميع التسجيل فيه، بينما تتيح الاستعلام عن الطلب من خلال حساب الفرد على الرابط الرسمي للوزارة، ويكون للعاطلين بفرص للعمل وللشيوخ رواتب ووجبات جديدة، وكذلك للأرامل والمطلقات والمعاقين، كما تقوم الوزارة بتوفير راتب للذين يعينوا المعاقين.

ما هي المحافظات التي تم إعلان نتائج الوجبة الثامنة فيها؟

أعلنت وزارة العمل نزول الوجبة بشكل كامل ومركزي في كافة المحافظات العراقية، في بغداد، كربلاء، ذي قار، المثنى، كربلاء، البصرة، الرصافة الأولى والثانية والثالثة، الكرخ الأولى والثانية والثالثة، صلاح الدين، السليمانية، ميسان، نينوى، ديالي، الفلوجة محافظة الأنبار، وقد أكدت وزارة العمل بتوفير المخصصات المالية التي يتم صرفها للجميع، وذلك بعد تحديد الأعداد المتقدمة للحصل عليهم وتسجيل العدد الذي تم الموافقة عليه من المشمولين بالدعم الجديد لها.

بيان وزارة العمل الجديد حول الوجبة الثامنة

أكدت وزارة المالية العراقية أنه تم الانتهاء من تحويل جزء من المخصصات المالية لوزارة العمل العراقية وهيئة الحماية الاجتماعية وهيئة ذوي الاحتياجات لمباشرة العمل في تسلميها للمستفيدين الذين سيتم إرسال أسمائهم إلى وزارة التخطيط لتدقيقها ليتم تسليمها مباشرة وإصدار الماستر كارد لها.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة الثامنة 2022