نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [Link] اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022 عبر الرابط molsa.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم في موقع ثقفني اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022، حيث أعلن السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عادل حاشوش الركابي، وهذا في المؤتمر الصحفي الذي أقامته هيئة الحماية الاجتماعية تحت رئيسها السيدة سناء الموسوي، عن اطلاق أسماء الوجبة الثامنة المقبولين برواتب الرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعي للمسجلين في استمارة البيان السنوي أو كما تعرف بقاعدة بيانات الفقر، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية الوصول إلى كشوف المحافظات لمعرفة الفائزين، فتابعوا معنا.

عاجل اعلان اسماء وجبة الرعاية الاجتماعية الثامنة

وقد تم الإعلان منذ قليل اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022 عن كشوف العاطلين في الرعايه الاجتماعية، حيث أقامت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية العراقية مؤتمرا مساء اليوم، أعلنت فيه عن التفاصيل المتعلقة بدفعة الاسماء الجديدة التي ستستلم رواتب الرعاية الاجتماعيه في العراق، وهذا في الوجبه الثامنه.

حيث فتحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التقديم على استمارة الرعاية الاجتماعية أو التي تسمى باستمارة العاطلين عن العمل أو قاعدة الفقر، منذ شهر، وعلى الرغم من أن التسجيل ما يزال مستمرا إلا أن الوزارة والهيئة تعملان بشكل دوري على الاعلان عن كشوف اسماء المستفيدين أولا بأول كل فترة قصيرة.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية

وتم اعلان عن عدة تفاصيل بخصوص الوجبة الجديدة التي أطلقتها الوزارة، حيث قامت هيئة الحماية الاجتماعية بتجميع ما يقارب من أكثر من 330 ألف طلب من أسر مختلفة من جميع محافظات العراق (بغداد، محافظة البصرة، بابل، ذي قار، نينوى، إلخ)، وقامت بتوجيه هذه الطلبات إلى وزارة العمل وفروعها لفرز الطلبات ومعرفة المستحقين، وجاء ما يلي:

تم جمع 334954 طلب من الهيئة الاجتماعية.

قامت وزارة العمل بفرز هذه الطلبات بعناية، والتأكد من ان المتقدمين تنطبق عليها المعايير الموجودة في لوائح قاعدة بيانات الفقرة.

وجدت الوزارة أكثر من 300 ألف طلب لأسر تحت خط الفقر، و33 ألف طلب لأشخاص فوق خط الفقر اي غير مستحقين.

ستقوم الوزارة بالإعلان كل يوم في كل محافظة عن 100 اسم للاسر، وسيتم ارسال رسائل نصية على الجوال.

تتوجه الأسر في اليوم الذي يتم الارسال فيها الى مقر الحماية الاجتماعية لاستكمال الاستمارة الثانية.

وتم تقسيم الأسماء إلى عدد أقل حتى تستطيع المراكز التابعة للوزارة تحمل العديد واستيعابهم.

موعد وصول رسائل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وستبدأ الوزارة بالاعلان عن 100 اسم بكل محافظة كما ذكرنا كل يوم، ولهذا توقعوا وصول رسالة نصية لكم بداية من الغد على رقم الجوال الذي سجلتم به، وسيتم الاعلان عن جميع اسماء جميع المواطنين المشمولين (الفائزين بالرعاية) اليوم، ونود ان نذكر لكم تنويهاً بشأن الكشوف حيث تصدر من موقع الوزارة، او يتم نشر روابطها في الحساب الرسمي لها على الفيسبوك، وننصحكم بعدم الدخول في الروابط الغير رسمية على الإطلاق التي تصدر من الصفحات الغير موثقة.

وهذا حيث يتم رفع الأن كشوفات المحافظات على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الرسمي، ويمكنكم الوصول إلى الكشف والتأكد ما اذا كنتم مشمولين في هذه الوجبة الثامنة أم لا، وهذا ما سنتعرف عليه معكم.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022

ونتابع معكم كيفية الوصول إلى الكشفوفات الجدد الخاصة بالوجبة الثامنة لمعرفة نتيجة الدفعة، في أي محافظة في العراق سواء كنتم في بغداد أو صلاح الدين، فتابعوا الخطوات:

ادخل إلى الموقع الوزاري الإلكتروني عبر الرابط molsa.gov.iq .

. انزل إلى الاسفل وستجد خبر كشوف اسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة.

ستجد في صفحة الاخبار المحافظات وقت نشرها، اختر المحافظة.

اضغط على الرابط الخاص بالكشف.

استخدم خاصية البحث pdf، وابحث عن الاسم الخاص بك في الكشف.

وفي حالة وجدت اسمك، تنتظر وصول الرسالة من الوزارة، وبعدها تتوجه إلى الدائرة الأجتماعية لاستكمال باقي الطلبات التي ستعلن عنها الوزارة في هذه الساعات، فتابعوا معنا.

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