نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [الرعاية الاجتماعية] اسماء العاطلين عن العمل الوجبة الثامنة molsa.gov.iq في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتابع معكم اسماء العاطلين عن العمل الوجبة الثامنة، حيث يبحث المئات من المواطنين في العراق يوميا عن كشوف أسماء المشمولين في الوجبه الثامنة الخاصة باستمارة الرعاية الاجتماعية التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين في موقع ثقفني في هذا المقال طريقة الوصول إلى إعلان كشوف الرعايه الاجتماعيه الوجبهه الثامنه اليوم في كافة المحافظات العراقية سواء بغداد ذي قار إلخ، فتابعوا معنا حتى النهاية في هذا المقال.
استمارة الرعاية الاجتماعية 2022
وقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بفتح التسجيل في استمارة البيان السنوي منذ أكثر من شهر، وهذا لمدة 3 أشهر، حيث يستمر التسجيل حتى يوم 22 نوفمبر 2022، وقام مئات الآلاف من المواطنين في العراق من مختلف المحافظات بالتسجيل في استمارة قاعدة بيانات الفقر، ويتم الإعلان عن كشوف اسماء المشمولين في رواتب الرعاية الاجتماعية كل فترة بسيطة.
حيث تقوم الوزارة ب نشر الاسماء المشمولين برواتب منحة الفقر بالرعاية الاجتماعية، وفي حالة اذا كنت من الفئات التي اعلنت عنها الوزارة سواء من العاطلين عن العمل أو محدودي الدخل، فسيتم شمولك بعد التأكد من بياناتك التي سجلتها في موعد قريب، أو يمكن تم نشر اسمك بالفعل، فتابع معنا.
شوكت نشر اسماء الرعاية الاجتماعية
وقد أعلن وزير العمل ورئيس هيئة الحماية الاجتماعية عن اطلاق اسماء الفائزين في بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة منذ قليل، حيث تم فرز أكثر من 333 ألف أسرة، وتأهل منها 300 ألف أسرة في هذه الدفعة حيث كانت تحت خط الفقر حسب المعايير ولوائح الوزارة، و33 أسرة غير مؤهلة وهذا في مختلف المحافظات العراقية.
وسنتابع معكم في هذا المقال الطريقة الرسمية والصحيحة للوصول إلى الكشوف فور الاعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، حيث يمكنكم معاينة آخر الأخبار من مصدرها الرسمي، وهذا دون الحاجة إلى متابعة المصادر الغير موثوقة الموجودة المنتشرة بين المواطنين في مواقع التواصل.
رابط اسماء العاطلين عن العمل الوجبة الثامنة 2022
وفي حالة نشر اخبار وجبة الوزارة الجديدة التي يتم نشرها سواء من هيئة الحماية الاجتماعية او وزارة العمل سواء السابعة والثامنة، فيمكنكم الوصول إليها ضمن موقع وزارة، وهذا عبر اتباع هذه الخطوات:
- اذهب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر الرابط molsa.gov.iq.
- انزل إلى الأسفل قليلا.
- ستجد خبر الوجبة الثامنة لمستفيدين من الحماية الاجتماعية.
- انقر على ايقونة التفاصيل.
- ثم بعدها في صفحة الخبر، اختر المحافظة فور الاعلان عنها.
- سيفتح معك الكشوفات الاخيرة، قم بالاستعلام عن الأسر المستفيدة.
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