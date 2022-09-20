عاجل.. البيت الأبيض: لن نعترف بأى أراض أوكرانية تضمها روسيا إليها

جدة - نرمين السيد - وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسى ديمترى ميدفيديف قد قال فى وقت سابق اليوم "إن التصويت فى دونباس على الانضمام لروسيا سيغير مسار تطور روسيا لعقود، وسيخلق تغيرات جيوسياسية فى العالم لا رجعة فيها".

وأضاف ميدفيديف أن "إجراء التصويت فى دونيتسك ولوجانسك لا يهدف لحماية دونباس فحسب، بل لاستعادة العدالة التاريخية أيضا"، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء عمليات التصويت فى دونباس وإدخال التعديلات فى الدستور لن يستطيع أى قائد مستقبلى لروسيا إلغاء تلك القرارات.

وتابع بأنه لهذا السبب بالتحديد تخشى سلطات كييف والغرب من إجراء هذا التصويت.