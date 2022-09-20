مستشار الأمن القومى العراقى يؤكد ضرورة محاسبة الإرهابيين فى مخيم الهول

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، اليوم الثلاثاء ضرورة محاسبة الإرهابيين المتواجدين فى مخيم الهول السورى، مثمنا الموقف الأمريكى لدعوته الدول إلى سحب رعاياها من المخيم، لافتا إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابى لايزال يشكل خطرا على العراق والمنطقة ويجب أن يبقى المجتمع الدولى متماسكا ضده.





وذكر المكتب الإعلامى للأعرجى -فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن الأعرجى استقبل مساعدة وزير الدفاع الأمريكى سيليست والاندر، والوفد المرافق لها، حيث استعرضا علاقات الشراكة والتعاون بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة بما يخدم الأمن والسلم العالمى.

وأشار الأعرجى إلى أن العراق يحتاج لدعم فى مجال القوة الجوية والدفاعات الجوية ويسعى لتنويع مصادر السلاح، مؤكدا أن بلاده تنظر باحترام للتحالف الدولى لمساندته ودعمه، وأن العراق الموحد القوى هو ضمان للمنطقة والعالم، وقوته ستمنع التدخلات فى شأنه الداخلى.

بدورها، أشارت والاندر إلى أن العراق والولايات المتحدة شريكان فى قتال تنظيم "داعش" الإرهابى، مثمنة دور العراق فى مكافحة الإرهاب وملاحقة خلاياه، مؤكدة ضرورة تمكين وتطوير أداء القوات العراقية فى المجال العسكرى والأمنى.

وفى السياق، أكد مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، اليوم، ضرورة الحفاظ على المياه الإقليمية فى منطقة الخليج العربى، ومتابعة هذا الملف مع الجهات ذات العلاقة.

وذكر المكتب الإعلامى للأعرجى - فى بيان أوردته (واع) - أن مجلس وكلاء الأمن الوطنى العراقى عقد اليوم الجلسة السابعة عشرة لعام 2022 برئاسة الأعرجى، وبحضور أعضاء المجلس وقائد القوة البحرية، وناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، وكذلك ناقش بروتوكولات التعاون والتنسيق والتدريب البحرى مع بعض دول الجوار والتى من شأنها حفظ أمن وسلامة المياه الإقليمية، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها بما يصب فى مصلحة العراق وأمنه.

ووجه المجلس بتشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة لوضع سياسة أمنية وفقا لمصالح العراق عند عقد الاتفاقيات الثنائية على أن تكون سياسة التعاون المشترك بين العراق ودول الجوار فى مجال التعاون الأمنى والعسكرى وفقا لمصالح الأمن القومى.