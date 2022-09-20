العاهل الأردنى: مصر والأردن والعراق نموذج للشراكة متعددة الأطراف

جدة - نرمين السيد - شدد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، على ضرورة تأسيس الشراكة متعددة الأطراف لمواجهة التحديات والأزمات، مؤكدا أن الأردن ومصر العراق ودول أخرى نموذج لهذه الشراكة متعددة الأطراف بالمنطقة من أجل الاستثمار واستغلال الإمكانات المتاحة.





وقال العاهل الأردنى - فى خطابه أمام الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء- "وفى منطقتنا، نحن نتطلع لبناء شراكات تكاملية تستثمر فى إمكانيات وموارد كل بلد لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع بلدان الإقليم، ونرى الآن شبكات تتشكل للمنعة الإقليمية ولتحفيز الفرص الجديدة والنمو، وقد أسس الأردن لشراكات متعددة الأطراف مع مصر والعراق والإمارات والسعودية والبحرين ودول أخرى فى المنطقة، للاستثمار فى هذه الإمكانيات". وأضاف أن الأردن يتطلع فى منطقتنا لبناء شراكات تكاملية تستثمر فى إمكانيات كل بلد لتحقيق المصلحة المشتركة.

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