عاجل.. روسيا تبلغ فرنسا بأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا غير مقبول

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أمس الاثنين، إنها بحثت مع نظيرها الروسى، سيرجى لافروف، الوضع المتوتر فى محطة زابوريجيا للطاقة النووية فى أوكرانيا، التى تسيطر عليها روسيا، وذلك على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا فى نيويورك.

وصرحت كولونا، خلال مؤتمر صحفى قائلة: "لا يزال الوضع فى محطة زابوريجيا للطاقة النووية مصدر قلق لنا"، مضيفة أنه ستتم مناقشة هذه المسألة صباح بعد غد الأربعاء فى اجتماع لمجموعة العمل تنظمه فرنسا والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "للتأكد من اتخاذ إجراءات لضمان السلامة فى محطة الطاقة النووية".

وتابعت الوزيرة الفرنسية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "هذا الصباح، تحدثت مع سيرجى لافروف وأبلغته بذلك"، محذرة أن الوضع فى المحطة النووية وما حولها لا يزال حرجا، ودعت إلى إنشاء منطقة أمنية حول المنشأة فى أسرع وقت ممكن.