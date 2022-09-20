وزير خارجية الجزائر: استكمال التحضيرات اللازمة لعقد قمة عربية ناجحة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة على الجهود التى تبذلها الجزائر لاستكمال التحضيرات اللازمة لعقد قمة عربية ناجحة تسهم فى توحيد كلمة الدول العربية، وتعزز صوتها على الساحة الدولية، وكذلك تسهم فى معالجة التحديات العالمية الراهنة.





جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب بنيويورك، وذلك على هامش حضوره أعمال الدورة الـ77 رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بصفته ممثلا عن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.

وشهد هذا الاجتماع، الذى شارك به الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مناقشة أهم المسائل المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تهم الشأن العربى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، فى بيان، أن لعمامرة كان قد استهل مشاركته فى الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور القمة، التى تم تنظيمها بمبادرة من الأمين العام أنطونيو جوتيريش حول "التعليم"، وهو الحدث الذى يأتى فى سياق تأكيد المجتمع الدولى على الحاجة الملحة لمعالجة الآثار التى خلفتها جائحة كورونا على قطاع التعليم فى جميع أنحاء العالم.

وبحسب البيان، أكد وزير الخارجية الجزائرى على أهم الركائز التى تقوم عليها تجربة بلاده فى مجال التعليم، خاصة مجانيته وإلزاميته، والمساواة بين الجنسين، وتعبئة الموارد اللازمة، وضمان جودة التعليم للجميع دون استثناء أو تمييز.