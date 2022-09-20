نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وطريقة تسجيل الرغبات عبر موقع tansik الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، تقدم لكم من خلال موقعنا هذا أبرز المعلومات بشأن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وذلك بعد ازدياد معدلات البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع، مع العلم أنه يتاح حاليًا تسجيل رغبات الطلاب الناجحون على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بتنسيق الدبلومات الفنية، وذلك لطلبة وطالبات الشهادات الفنية نظام ثلاث وخمس سنوات في كافة التخصصات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يمكن لجميع الطلاب البدء في تسجيل الرغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بعد تدوين رقم الجلوس والرقم السري عبر موقع التنسيق الالكتروني المرفق رابطه ادناه، وذلك لكافة الطلاب الحاصلين على نظام الثلاث سنوات وما يعادلها، من خريجي المدارس الثانوية الفنية مثل:”التجارية، والصناعية، والزراعية، والسياحية والفنادق”، من الطلاب الحاصلين على مجموع 60% وما يزيد عن ذلك، بالإضافة إلى دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة ذات نظام الخمس سنوات.

بالنسبة لدبلوم المعاهد الفنية الخاصة بوزارة التعليم العالي فهي تحوي ما يلي:

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض الخاصة بالجامعات: 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة فنيات تمريض الخاصة بوزارة الصحة: 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة بوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة سواء كان؛ التجارية، الصناعية، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية.

بالإضافة إلى طلاب دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية، وذلك بمجموع يقل عن 75% إلى 65%، على أن يتم تقديم الأوراق الخاصة بالطلاب في المعاهد العالية للخدمة الاجتماعية.

كيفية تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يمكن تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال اتباع الآتي: