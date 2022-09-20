نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل الان رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ونتيجة تنسيق الدبلومات الفنية على موقع التنسيق الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 يتواصل حتى الآن فى يومنا الجاري على استقبال رغبات الطلاب فى تنسيق الدبلومات الفنية الذي يجري بشكل الكتروني باستخدام الحاسوب او الهواتف الخلوية، علي ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال بالخطوات طرق التسجيل فى تنسيق الدبلومات الفنية

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022

رابط تنسيق الدبلومات الفنية مازال متاح أمام جميع الطلاب على مدار 24 ساعة وذلك لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية بداية من يوم الخميس الماضي الموافق ميلادياً يوم الخامس عشر من سبتمبر الماضي، على ان لم يعد امام الطلاب سواء 48 ساعة من الآن على اغلاق التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية الذي قد بدء بحد ادني وصل الى 60% بالنسبة لطلاب شعبة تجارة وصناعة وزراعة وسياحة وفنادق، عليه نرصد ونوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال بالخطوات طرق التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية

خطوات تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية

الان نعرض امام حضراتكم بالخطوات طريقة تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس على النحو التالي:-

فى الخطوة الأولى:- ابدأ الدخول على موقع التنسيق

الخطوة الثانية:- نبدأ فى اختيار تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- ابدء فى تسجيل الشعبة الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- ابدأ فى تحديد المحافظة التابع إليها

فى الخطوة السابعة:- البدء فى تسجيل وتدوين رقمك السري في الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الثامنة ابدء فى تحديد رغباتك على تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الاخيرة:- قم بمراجعة الطلبات واضغط بالنهاية على ايقونة تسجيل

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من المقرر بموجب تأكيدات وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي على ان يتم الاعلان عنها من خلال موقع التنسيق الرسمي بشكل وبصورة الكترونية فى جميع المحافظات المصرية خلال 72 من تاريخ غلق باب تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية