جدة - نرمين السيد - قال المفوض السامى البريطانى لدى الهند ألكسندر إيليس، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا والهند لديهما الكثير من الطموح لاستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين خلال العام الحالى، مضيفا أنه يتوقع أن تؤدى هذه الاتفاقية إلى زيادة فرص العمل وتحقيق تنمية اقتصادية فى الهند خلال الـ25 المقبلة.





وأضاف إيليس -فى تصريحات- أن بريطانيا والهند تحتاجان إلى النمو، وأن اتفاقية التجارة الحرة تعتبر واحدة من أفضل الوسائل التى يمكن أن تدعم النمو وتساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية فى الهند وزيادة فرص العمل بها. وتابع قائلا: "الوقت قد حان لكى نكتب فصلا جديدا فى تاريخنا كشركاء وليدعم كل منا الآخر لتحقيق النمو المشترك". وكانت وزارة التجارة والصناعة الهندية قد ذكرت فى وقت سابق أن البلدين اختتما الجولة الخامسة من المحادثات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة وأن مسئولى التفاوض من الجانبين يتفاوضون بشأن المسائل الفنية. يشار إلى أن الهند وبريطانيا كانتا قد بدأتا فى إجراء مفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة خلال شهر يناير من العام الحالى، وأنهما تبحثان إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت من أجل تحقيق مكاسب لرجال الأعمال من الجانبين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا والهند تأملان استكمال اتفاقية التجارة الحرة بينهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.