الجيش الصومالى يحرر عدة مناطق من سيطرة حركة الشباب

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الصومالى، اليوم الثلاثاء، سيطرته على منطقة "سيناطقو"، الواقعة على بعد 35 كيلومترًا جنوب مدينة "طوسمريب"، وذلك خلال عملية عسكرية بالتعاون مع السكان المحليين.





وذكر بيان للجيش الصومالى -بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم- أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل عناصر من حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأضاف البيان أن الجيش تمكن من السيطرة على منطقة "لابدولى" على بعد 15 كيلومترًا من منطقة "سيناطقو"، كما استطاع الجيش السيطرة خلال عملية عسكرية على منطقة "بوعو" على بعد 45 كيلومترًا جنوب شرقى مدينة "بلدوينى" بمحافظة "هيران".

وأكد محافظ هيران على جيتى عثمان، أنه تم السيطرة على منطقه بوعو دون مواجهات، مضيفًا أن العمليات العسكرية مستمرة.

يشار إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها السيطرة على منطقة بوعو وطرد عناصر حركة "الشباب" منها منذ 13 عامًا.