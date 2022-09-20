تمديد نظام حظر الطيران فى جنوب ووسط روسيا حتى 28 سبتمبر الجارى

جدة - نرمين السيد - وحثت المجر الاتحاد الأوروبى على تجنب فرض عقوبات جديدة على روسيا مع استمرار أزمة إمدادات الطاقة فى أوروبا.

وقال وزير الخارجية المجرى بيتر زيجارتو - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - إن "فرض عقوبات جديدة على موسكو لن يؤدى إلا إلى تعميق المشكلة التى سيسفر عنها ارتفاع أسعار الوقود"، مضيفا "يجب على الاتحاد الأوروبى التوقف عن التفكير فى حزمة ثامنة من العقوبات ويجب أن يتوقف عن الإجراءات المترددة التى لن تؤدى إلا إلى تعميق أزمة إمدادات الطاقة".

وواجهت روسيا عددا كبيرا من العقوبات بعد حربها على أوكرانيا فى أواخر فبراير الماضى، بما فى ذلك العديد من العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبى.