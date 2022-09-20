العالم اليوم - ألمانيا تقترب من صفقة تأميم شركة الغاز "يونيبر"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 06:22 مساءً - قالت شركة استيراد الغاز الطبيعي الألمانية "يونيبر"، الثلاثاء، إنها تجري "مناقشات نهائية" مع الحكومة بشأن صفقة تقضي باستحواذ برلين على أغلبية أسهم الشركة.

الخطوة من شأنها تسريع وتيرة صفقة إنقاذ تم الاتفاق عليها في يوليو الماضي مع تصاعد خسائر الشركة بعد تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي.

وقالت "يونيبر" إن حزمة الإنقاذ المعدلة ستشمل زيادة في رأس مال الشركة ليبلغ ثمانية مليارات يورو.

الزيادة ستأتي من الحكومة الألمانية، التي ستحصل أيضا على حصة الأغلبية المملوكة حاليا لشركة "فورتوم" والتي تتخذ من فنلندا مقرا. وتمتلك الحكومة الفنلندية أكبر حصة من أسهم فورتوم.

وقالت الشركة إن "الاتفاق النهائي لم يتم التوصل إليه بعد".

كانت الحكومة قد صاغت اتفاق حزمة الإنقاذ الأولية بعد أن أجبرت التخفيضات الروسية لإمدادات الغاز الطبيعي شركة "يونيبر" على شراء الغاز بأسعار أعلى بكثير للوفاء بعقود التوريد الخاصة بها.