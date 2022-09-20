العالم اليوم - الخطوط الكويتية تستعد لاستلام 3 طائرات إيرباص خلال أسابيع

انتم الان تتابعون خبر الخطوط الكويتية تستعد لاستلام 3 طائرات إيرباص خلال أسابيع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 06:22 مساءً - أعلنت شركة الخطوط الجويةالكويتية، الثلاثاء، أنها تستعد لاستلام ثلاث طائرات جديدة من نوع إيرباص خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلنت الشركة في بيان صحفي أن طائرتين إيرباص إيه 330-800 ستصلان إلى الكويت يوم 28 سبتمبر الجاري22، أما طائرة إيرباص إيه 320 نيو فستصل في منتصف أكتوبر المقبل.

كانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت في فبراير أنها رفعت حجم طلبية سابقة من إيرباص من 28 طائرة إلى 31 طائرة، في صفقة قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

وكشفت الشركة في حينها أن الطلبية الجديدة تشمل شراء تسع طائرات إيرباص إيه 320 نيو، وست طائرات من طراز إيه 321 نيو، وثلاث طائرات من طراز إيه 321 نيو إل.آر، وأربع طائرات إيه 330-800 نيو، وسبع طائرات إيه 330 -900 نيو، وطائرتين إيه350-900.

ونقل البيان عن معن رزوقي الرئيس التنفيذي للشركة القول إن استلام الطائرات الجديدة "يأتي ضمن استراتيجية الخطوط الجوية الكويتية لتطوير وتحديث الأسطول بالكامل وضم طائرات متنوعة تمتلك أحدث التكنولوجيا".