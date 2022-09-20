العالم اليوم - أردوغان: الحرب في أوكرانيا لن يخرج منها أحد منتصرا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 06:22 مساءً - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، إن الحرب الدائرة في أوكرانيا، لن يخرج منها أي طرف وهو منتصر، في إشارة إلى ضرورة جلوس موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات، لأجل وضع حد للنزاع الذي اشتعلت شرارته في فبراير الماضي.

وأضاف أردوغان، خلال كلمته أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "علينا التمسك بالحلول الدبلوماسية فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة ضمان أمن الطاقة في العالم، بينما أدت الحرب الدائرة في أوكرانيا إلى صعود كبير في أسعار المحروقات، وسط مخاوف من إقبال بلدان كثيرة على "شتاء صعب"، في الأشهر القليلة المقبلة.

وتحتفظ تركيا بعلاقات قوية مع روسيا، رغم كونها عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فيما كانت قد رعت اتفاقا دوليا أتاح لأوكرانيا أن تعود إلى تصدير الحبوب.

وفي ملف الاحتباس الحراري الذي يحظى بهامش كبير في الدورة الحالية بنيويورك، قال أردوغان إن تركيا تسعى للتصدي للتغيرات المناخية وللعب دور ريادي في المجال.

ونبه الرئيس التركي إلى أن خمس سكان العالم يعانون من الجوع والفقر، فيما أدت تبعات وباء كورونا وحرب أوكرانيا إلى ارتباك كبير في سلاسل الإمداد.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه على الأمم المتحدة أن تكون أكثر فاعلية لمواجهة المشاكل العالمية، بينما أقر الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته، بأن العالم يوجد فعلا في ورطة.